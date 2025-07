Fuerte denuncia del SOEM por descuentos indebidos a trabajadores municipales de Federación

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Federación denunció públicamente un accionar que calificaron como «atropello» hacia los derechos laborales de más de 30 trabajadores del complejo termal, a quienes se les descontó el presentismo por no asistir a una capacitación organizada por la Secretaría de Turismo fuera del horario laboral.

Durante una entrevista realizada en el programa radial Entre Líneas, de Radio UNO Federación, los dirigentes gremiales Sergio Fontana (secretario general) y Melina Grigolatto (secretaria adjunta), apuntaron directamente contra el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, y el responsable del área de recursos humanos, Luciano Belmonte, por ordenar una medida que consideran “ilegal e injusta”. Tambien mencionaron que Belmonte no es la primera vez que actúa contra los trabajadores.

“No se puede obligar a los trabajadores a asistir a una capacitación fuera de su horario de trabajo y sancionarlos si no lo hacen. Muchos de ellos ya tenían compromisos asumidos en su franco, y esto representa una clara violación a las leyes laborales”, señalo Fontana.

Según detallaron los dirigentes, la capacitación en cuestión tenía una duración de dos horas y se realizaba en turnos entre las 11:00 y las 16:00. Al no asistir, los empleados recibieron un descuento en sus haberes correspondiente al presentismo. Tambien apuntaron que si bien, algunos de estos trabajadores estaban dentro del horario laboral, no pudieron concurrir por estar al frente de áreas o sectores esenciales que no permitía abandonar ese lugar para participar del curso.

“Nosotros presentamos una nota advirtiendo que se estaba cometiendo un grave error. Afortunadamente, esa nota logró que desde el municipio reconocieran el fallo y emitieran una disposición para retrotraer la medida”, comentó Fontana. Sin embargo, también advirtieron que, aunque la restitución fue anunciada, aún no se sabe cuándo se hará efectiva.

Por otra parte, los sindicalistas expresaron su preocupación por las condiciones laborales en las instalaciones municipales, como la falta de baños adecuados en el corralón. “Hay trabajadoras que no pueden ir al baño durante su jornada laboral porque no se han terminado las obras. Ya cansa repetirlo, pero es la realidad que no se puede ocultar”, dijo Grigolatto.

Finalmente, desde el SOEM reclamaron que en la próxima reunión paritaria esté presente el intendente Ricardo Bravo, para poder dialogar directamente sobre estos y otros conflictos que afectan a los trabajadores.

“Queremos una respuesta concreta y que se respeten los derechos laborales. Nadie puede ser sancionado por no asistir a una capacitación en su tiempo libre”, concluyó Fontana.

Redacción de 7Paginas