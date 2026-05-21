Fuerte descargo del organizador de un mega evento para este fin de semana largo: «Los políticos y los privados de Federación me dejaron solo»

Todo está en marcha para lo que promete ser un fin de semana a puro motor en la ciudad de Federación. Sin embargo, detrás del armado del «Global Festival Motor» —un megaevento que concentrará autos clásicos, antiguos, motos de alta cilindrada, exposiciones y shows en vivo en el predio del desfilódromo (Pío XII)— se esconde un profundo malestar por parte de su mentor, el reconocido locutor nacional Armando Albornoz.

En una entrevista brindada al programa “Entre Líneas” (Radio UNO Federación), Albornoz no ocultó su frustración ante la alarmante falta de acompañamiento económico por parte del sector comercial privado y de la dirigencia política local, en un contexto donde el turismo es el principal motor económico de la ciudad.

«He ayudado a tantos políticos, a veces haciéndoles precio o trabajando ad honorem. Les pedí ayuda para este evento y no tuve respuesta. Conmigo que no cuenten en su loca vida, no cuenten más», lanzó de manera categórica el organizador, anticipando que se mantendrá firme en su postura de cara al próximo año electoral.

Escaso apoyo comercial

Albornoz detalló que, a pesar de la magnitud del festival que competirá de forma directa con importantes propuestas de localidades vecinas como Chajarí, las respuestas locales fueron ínfimas. «Un solo sponsor fuerte nos ayudó con 50 mil pesos y apenas diez comercios aportaron 10 mil pesos cada uno», precisó.

Para el organizador, existe una preocupante falta de visión turística en la comunidad local: «Abrimos la jugada para que todos ganen plata: hoteleros, gastronómicos, kiosqueros. Federación está devastada en este momento, se están cerrando muchos comercios, pero parece que no la están entendiendo. Vivimos del turismo y tenemos que prepararnos para atraer gente», disparó y a la vez agradeció al municipio local la autorización para que el evento se realice en el desfilodromo local.

En ese sentido, contrastó la realidad local con los eventos que le toca coordinar en otras provincias. «En julio hacemos un encuentro en Corrientes Capital y nos recibe el gobernador y el intendente con los brazos abiertos porque saben que esto genera movida, que circula el billete y que el turismo gasta», ejemplificó.

Entrada solidaria y una grilla confirmada

A pesar de los contratiempos económicos, el emprendedor aclaró que el «Global Festival Motor» saldrá adelante gracias al esfuerzo propio y de las delegaciones que llegan desde distintas provincias argentinas. Además, ratificó que no se cobrará entrada en dinero, sino que el ingreso será un alimento no perecedero.

«Ese alimento va a ser destinado a la gente que realmente la está pasando muy mal en Federación, familias que tengan cuatro o cinco chicos y que la estén peleando de verdad», destacó.

El cronograma de un fin de semana a puro motor

Los primeros vehículos comenzarán a arribar a la ciudad a partir del miércoles y jueves, estimándose la llegada de agrupaciones masivas como el Grupo Goldwing (con más de 60 personas y motos de alta cilindrada), camionetas Cane Spider, y el clásico Fortez 1924 conducido por Carlos Martín desde Corrientes, además de expositores de Concordia y Chajarí.

El evento se concentrará en el predio de la Pío XII, gracias a la colaboración del Club Social local, que cedió el playón y las instalaciones sanitarias a cambio de la explotación de la cantina. Las actividades principales serán:

Sábado (A partir de las 9:00 Hs): Apertura del predio, acreditaciones, stands de artesanos y food trucks. Al mediodía habrá asado a la estaca.

Tarde de destrezas: Desde las 15:00 Hs se realizarán carreras de lentitud, sesiones de fotos y el esperado «concierto de motores».

Caravana y Fiesta Retro: A las 18:30 Hs comenzará el desfile de los vehículos por distintos puntos y la costanera de Federación. Por la noche se celebrará la Fiesta Retro de los ’80 para los participantes y el público.

Domingo de clásicos: Continuará la exposición estática y el gran cierre musical estará a cargo de la banda tributo a Creedence, Porterville. Además, la organización dispondrá de una pantalla LED gigante para transmitir en vivo la final del fútbol argentino a las 15:00 Hs.

«El encuentro sale con sponsor o sin sponsor. Le doy las gracias al municipio por habernos cedido el espacio físico, entiendo su situación, pero la sociedad y el privado tienen que apoyar, porque si no nos organizamos, nos vamos a terminar mirando la cara entre nosotros», concluyó Albornoz.

Fuente: radio UNO Federacion