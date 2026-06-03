Fuerte despliegue policial en varios barrios de Concordia, dejó dos detenidos y dosis de cocaína secuestradas

Con el objetivo de contrarrestar el avance delictivo y desactivar puntos de venta de estupefacientes al menudeo, la Jefatura Departamental de Concordia desplegó este martes por la tarde un imponente Operativo Preventivo de Saturación. El procedimiento contó con una fuerte presencia de personal a pie, patrulleros y unidades motorizadas que coparon de forma simultánea las calles de siete populosos barrios de la ciudad: Villa Busti, El Sol, San Agustín-Torojal, María Goretti, Ex Molino, Gruta de Lourdes y Ex Aero Club.

Durante la primera fase del despliegue en la vía pública, las fuerzas de seguridad realizaron un riguroso control poblacional y vehicular, logrando la identificación de 21 personas y la fiscalización de tres motocicletas que circulaban en actitud sospechosa por los cuadrantes intervenidos.

Persecución y descarte en un kiosco de calle Maipú

El primero de los procedimientos de relevancia tuvo lugar en las inmediaciones de las calles N. Garat y Maipú. En ese sector, los efectivos policiales divisaron a dos sujetos en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia de los uniformados, uno de ellos salió rápidamente del interior de un kiosco e intentó descartarse de un elemento arrojándolo al suelo.

La maniobra fue advertida de inmediato por el Personal Policial Motorizado, que actuó con celeridad para reducir al sospechoso. Al revisar el objeto descartado, los agentes descubrieron que se trataba de una media que ocultaba en su interior 18 dosis de clorhidrato de cocaína, fraccionadas y acondicionadas analíticamente para su venta inmediata bajo la modalidad de «narcomenudeo».

Al tomar conocimiento del hecho, el fiscal en turno, Dr. Tomás Tscherning, ordenó la inmediata aprehensión del implicado bajo el cargo de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización, mientras que el segundo masculino fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa.

Requisa judicial por actitud sospechosa en calle Chile

Minutos más tarde, la columna del operativo continuó su marcha hacia la intersección de las calles Chile y Pueyrredón. Allí, los uniformados interceptaron a un hombre que se encontraba llamativamente rodeado por varios recortes de nylon esparcidos en el piso, un elemento comúnmente utilizado para el fraccionamiento de sustancias.

Al notar la presencia de la patrulla, el sujeto exhibió un marcado estado de nerviosismo mientras se le practicaba el palpado de armas de rutina. Ante esta situación, el fiscal Tscherning tomó intervención y tramitó de urgencia una Orden de Requisa Personal ante el Juzgado de Garantías, presidido por el Dr. Edwin Bastian.

Una vez otorgada la diligencia judicial, los efectivos procedieron a requisar las prendas del sospechoso, hallando en su bolsillo izquierdo un total de ocho envoltorios de nylon que contenían la misma sustancia blanquecina, la cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína tras los test químicos de campo. El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga y la correcta identificación del individuo en los registros policiales.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron a 7Paginas que este tipo de dispositivos sorpresivos de saturación continuarán ejecutándose de manera sostenida en diferentes puntos críticos de Concordia, buscando llevar mayor tranquilidad a los vecinos y desalentar las economías delictivas barriales.