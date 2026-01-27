Fuerte intervención contra los microbasurales que generan vecinos de Federación

Según lo informado a 7Paginas, los trabajos se enmarcan en el plan de erradicación de microbasurales que la gestión municipal viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el orden urbano, proteger el ambiente y cuidar la salud pública.

Al respecto, el intendente Bravo explicó que estas acciones forman parte de un trabajo articulado con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. “Venimos trabajando en varias tareas y una de ellas es eliminar la formación de microbasurales, no solo en este lugar sino en distintos sectores de la ciudad, algunos de los cuales ya fueron saneados”, señaló.

Bravo remarcó que en ese sector, de manera histórica, algunos vecinos depositan residuos a pocos metros del lugar habilitado para la disposición final de la basura. “Pedimos conciencia, no cuesta nada recorrer unos metros más y tirar la basura donde corresponde. Lo mismo sucede en la zona ejido de la ciudad, donde también solicitamos a los vecinos que utilicen los puntos limpios que se habilitaron, como el ubicado junto al consorcio por calle Porteiro de Flores”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que la erradicación de microbasurales es una responsabilidad compartida. “Esto es un punto clave para tener una ciudad organizada y limpia. No es solo tarea del Municipio, es un compromiso de todos. Además, está el impacto ambiental y sanitario: donde hay microbasurales hay focos de infección que afectan a las personas y a los animales, y eso luego se transmite”, advirtió.

Bravo también destacó que estas acciones forman parte de un trabajo integral que incluye la planificación de distintas tareas y servicios esenciales para la comunidad, optimizando los recursos humanos y económicos. En ese marco, adelantó que se proyecta la compra de un nuevo vehículo para mejorar aún más el servicio de limpieza y recolección.

“La ciudad la hacemos entre todos. El Municipio tiene una gran responsabilidad en brindar los servicios, pero como vecinos también tenemos la obligación de cuidar, no ensuciar y hacer un uso responsable de los recursos, como el agua, que tiene un costo muy alto para poder garantizar su provisión”, afirmó.

Por su parte, el secretario Carlos Bachmann explicó que las tareas consisten en retirar todos los residuos depositados de manera irregular y trasladarlos al basural correspondiente, con el objetivo de evitar que estos focos vuelvan a generarse. “Estamos trabajando en el acceso, muy cerca del lugar habilitado, y aun así se arroja basura aquí. Es fundamental tomar conciencia de que esto afecta a toda la ciudad y a la salud pública. Toda la basura debe ser depositada donde corresponde”, concluyó.