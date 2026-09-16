Fuerte mensaje de Azcué: dijo que puede anunciar obras con recursos propios “gracias a que terminamos con los curros y echamos a los ñoquis”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, difundió un video desde el lugar donde comenzaron los trabajos de saneamiento y pavimentación de calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y Vera Peñaloza, en la zona noroeste de la ciudad, donde aprovechó para lanzar un fuerte mensaje político al destacar el proceso de reorganización que, según afirmó, lleva adelante su gestión.

Mientras supervisaba el inicio de la obra en el barrio Sarmiento, Azcué sostuvo que actualmente el municipio puede destinar recursos propios a infraestructura como consecuencia de las medidas adoptadas durante los primeros dos años y medio de gobierno.

“Después de dos años y medio de ordenar el municipio, de bajar el gasto, de incorporar innovación y tecnología para optimizar los recursos, de echar a los ñoquis y terminar con los quiosquitos, en muchas medidas estamos desarrollando este plan de infraestructura”, afirmó el intendente.

La expresión utilizada por el jefe comunal representa una crítica directa a prácticas que, según su planteo, existían dentro de la estructura municipal y que su administración decidió eliminar.

Recursos municipales para obras

Azcué puso el acento en que los trabajos que se están ejecutando se realizan con recursos municipales, y remarcó que las inversiones responden a las prioridades que plantean los propios vecinos.

“Esto es recursos municipales volcados en la prioridad que marcan los vecinos”, expresó.

El intendente agregó que la intención de su administración es incrementar progresivamente la inversión en infraestructura y sostuvo que el plan continuará con nuevas obras en distintos sectores de Concordia.

“Cada vez más vamos a invertir en infraestructura, prioridades que marcan los vecinos”, manifestó.

Pavimento en el barrio Sarmiento

La obra supervisada por Azcué comenzó con las tareas de saneamiento sobre calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y Vera Peñaloza, en el barrio Sarmiento.

El jefe comunal utilizó el inicio de los trabajos para remarcar que, desde su perspectiva, el ordenamiento de las cuentas municipales permite ahora avanzar con un programa de obras financiado con fondos propios.

“Acá estamos sobre calle Moulins avanzando en esta obra de pavimento y quiero compartir con ustedes la alegría y el entusiasmo”, señaló.

El mandatario cerró su mensaje destacando la continuidad del plan de infraestructura y afirmó: “Esto llegó para quedarse. Vamos Concordia”.

Una definición con fuerte contenido político

Más allá del anuncio de la obra, las palabras de Azcué tuvieron un marcado contenido político, particularmente al referirse a la decisión de reducir gastos y modificar la estructura del municipio.

La referencia a los “quiosquitos” y a los “ñoquis” constituye un cuestionamiento a prácticas de la administración pública que el intendente asegura haber eliminado, y se inscribe en el discurso de su gestión respecto de la necesidad de reducir gastos, optimizar recursos y priorizar la inversión en obras.

En Conclusion, el inicio de una obra de pavimentación se convirtió también en una oportunidad para que el intendente reivindicara una de las principales banderas de su administración: ordenar las cuentas municipales para destinar recursos a infraestructura y responder a las demandas planteadas por los vecinos.

Redaccion de 7Paginas