Fuerte ofensiva contra el narcomenudeo: hubo procedimientos en Concordia y Federación

Una intensa jornada de procedimientos contra el narcomenudeo se desarrolló en distintos puntos de Entre Ríos, con operativos en Concordia, Federación, Nogoyá y Concepción del Uruguay. Los despliegues permitieron desarticular presuntos puntos de venta, detectar a personas vinculadas a la comercialización de drogas y secuestrar dosis de cocaína y marihuana, además de dinero, teléfonos y vehículos.

Uno de los procedimientos de mayor magnitud tuvo lugar en Nogoyá, donde personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo de las departamentales de Nogoyá y Victoria, concretó dos allanamientos ordenados por la Justicia.

En los domicilios allanados se secuestraron casi 20 gramos de cocaína fraccionada en 31 dosis, bicarbonato y elementos utilizados para el fraccionamiento. También fueron incautados 650.600 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una motocicleta Mondial 110 cc.

Como resultado, siete personas fueron identificadas y un hombre y una mujer quedaron detenidos e incomunicados, a disposición de la Justicia.

Procedimiento en Federación

En Federación, en tanto, se llevó adelante otro allanamiento a cargo de la División Drogas Peligrosas y el Grupo Especial de la Jefatura Departamental.

El procedimiento fue realizado bajo las directivas del juez Sergio Rondoni Caffa y la fiscal Luciana Herman. En el inmueble ubicado en barrio Fonavi se encontraron 783.450 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y un envoltorio de clorhidrato de cocaína.

Tres hombres fueron identificados y quedaron supeditados a la causa, aunque no se dispusieron detenciones.

Dos adolescentes con cocaína en Concepción del Uruguay

La ofensiva policial también incluyó controles en la vía pública. En Concepción del Uruguay, efectivos del Comando Radioeléctrico interceptaron a dos adolescentes de 16 y 17 años que circulaban en una motocicleta Bajaj Rouser por la zona de Bulevar Constituyentes y Galarza.

Durante la requisa, los uniformados encontraron 14 dosis de cocaína ocultas dentro de una media, por lo que la fiscal María José Labalta dispuso el secuestro de la droga y del rodado.

Operativo de saturación en Concordia

Finalmente, en Concordia, un operativo de saturación realizado por personal de la Comisaría Séptima y la Sección Motorizada terminó con la detención de un hombre y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de calles 57 y Córdoba, cuando un grupo de personas intentó escapar al advertir la presencia de los móviles policiales. Durante la huida, los sospechosos arrojaron distintos elementos.

Los efectivos lograron secuestrar 110 envoltorios de cocaína y tres envoltorios de marihuana.

Por disposición de la Justicia, el hombre detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Los procedimientos forman parte de los operativos preventivos y acciones desplegadas por la Policía de Entre Ríos para combatir el narcomenudeo y la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la provincia.