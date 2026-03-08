Fuerte operativo antidrogas: 16 detenidos tras allanamientos en un barrio Concordia

El procedimiento comenzó alrededor de las 23:00 horas y fue llevado adelante por efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes dieron cumplimiento a órdenes de allanamiento en distintos domicilios del mencionado barrio.

Para el desarrollo de los operativos se contó con la colaboración de personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Villaguay, San Salvador y Federación, además de la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas y del COE.

Como resultado de los procedimientos, los uniformados lograron secuestrar 102 envoltorios de cocaína y 25 envoltorios de marihuana, además de 22 teléfonos celulares, 814.150 pesos en efectivo, una balanza de precisión, recortes circulares utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, un plato con restos de sustancia, tijeras y otros elementos vinculados a la comercialización de droga.

Durante los allanamientos también fueron hallados dos cráneos que podrían ser humanos, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar su origen y procedencia.

En el marco de la investigación, 16 personas mayores de edad quedaron detenidas, mientras que otras 17 fueron correctamente identificadas en el lugar.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados serán incorporados a la causa que investiga presuntas actividades de narcomenudeo en ese sector de la ciudad.

Redaccion de 7Paginas