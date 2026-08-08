Fuerte operativo de saturación en Concordia: secuestran 150 envoltorios de cocaína, cartuchería y detienen a un hombre

En el marco de los intensivos operativos de saturación y prevención que la Policía de Entre Ríos despliega en diversos barrios de la ciudad de Concordia, personal de la Sección Motorizada concretó durante la tarde de este viernes un importante golpe al fraccionamiento y comercialización de drogas en la vía pública.

El hecho se registró en la intersección de calles Córdoba y 57, cuando los efectivos que patrullaban la zona divisaron a tres personas en actitud sospechosa: dos hombres —uno de ellos menor de edad— y una mujer.

Al momento de la identificación, los agentes detectaron elementos directamente vinculados al fraccionamiento de sustancias estupefacientes en plena vía pública. Ante esta situación, se procedió de inmediato al secuestro de:

150 envoltorios de cocaína, listos para su distribución.

Envoltorios con marihuana.

Una balanza de precisión.

Un teléfono celular y dinero en efectivo.

Cartuchería de diversos calibres, entre los que se destacaban cartuchos calibre .308 Auto CBC y calibre .22.

Detención y medidas judiciales

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Justicia. El fiscal en turno, Dr. Martín Núñez, dispuso la detención formal del hombre mayor de edad, quien quedó alojado en la alcaidía bajo la imputación del supuesto delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

En tanto, respecto de la mujer y el menor de edad involucrados, la fiscalía ordenó la correcta identificación y el cumplimentado de las diligencias de rigor.

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