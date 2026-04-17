Fuerte operativo de saturación en Concordia terminó con un búnker desmantelado y cuatro detenidos

En una muestra de despliegue territorial y lucha contra el narcomenudeo, la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante este jueves un masivo operativo de saturación que abarcó diversos puntos críticos de la ciudad. La intervención, que se extendió desde la tarde hasta la noche, contó con el apoyo estratégico de las Guardias Especiales de otras departamentales de la provincia.

Desarme de un búnker y secuestros

Uno de los resultados más significativos de la jornada fue el desmantelamiento de una casilla de madera que funcionaba como «búnker» para la presunta comercialización de estupefacientes. El operativo permitió sacar de circulación este punto de venta y asegurar elementos de interés para la justicia:

Droga: Se incautaron varios envoltorios de cocaína y marihuana fraccionados para la venta.

Armamento: Se secuestró un arma de fuego de fabricación casera (tipo «tumbera») junto a cartuchería calibre .22.

Vehículos con pedido de captura: Los efectivos recuperaron un motovehículo que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el año 2020 por una causa de robo.

Control poblacional y tránsito

Más allá de las incautaciones, el operativo buscó marcar una fuerte presencia policial en las calles. En total, las fuerzas de seguridad identificaron a 120 personas y controlaron 48 motocicletas. Como resultado de estas verificaciones, se retuvieron dos rodados por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Detenciones y acción judicial

El procedimiento concluyó con la detención de cuatro personas mayores de edad. Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Magistratura interviniente, enfrentando cargos vinculados a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros delitos.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que estos operativos de saturación continuarán realizándose de manera sorpresiva para prevenir el delito y brindar mayor tranquilidad a los vecinos de los diferentes barrios de Concordia.

Fuente: Redacción 7Páginas