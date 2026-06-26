Fuerte operativo municipal en los barrios Llamarada y Las Viñas: limpieza, alumbrado y erradicación de basurales

Las tareas se realizan de manera conjunta entre distintas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos e incluyen acciones de limpieza general, desmalezado, recolección de residuos, retiro de ramas, erradicación de microbasurales y mejoras en el sistema de alumbrado público, entre otras intervenciones.

Intervención integral con equipos municipales

El operativo contempla el trabajo coordinado de las Subsecretarías de Servicios Públicos y Ambiente, junto a las áreas de Higiene Urbana, Electrotecnia y Recolección de Residuos, que desplegaron personal y maquinaria en distintos puntos de ambos barrios.

Desde el municipio informaron a 7Paginas, que las tareas continuarán durante los próximos días, pudiéndose extender al jueves y viernes en caso de ser necesario, con el objetivo de abarcar la totalidad de los sectores previstos.

Recorrida del intendente y contacto con vecinos

En el marco del operativo, el intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez, recorrió distintos sectores intervenidos, donde mantuvo diálogo con vecinos de la zona.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad para sostener en el tiempo las mejoras en el espacio público.

“Si cada uno cumple con la parte que le corresponde, nos beneficiamos todos. El Municipio prestando los servicios, dando respuestas a los pedidos y el vecino comprometiéndose a, por ejemplo, sacar los residuos a horario y no arrojándolos en cualquier lugar”, señaló Azcué.

Asimismo, remarcó que se trata de un operativo que se ejecuta con recursos, personal y equipamiento propio del municipio, por lo que consideró fundamental el acompañamiento de la comunidad en el cuidado de los espacios intervenidos.

Pedido de compromiso comunitario

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez, explicó que el operativo forma parte de una planificación de intervención en barrios que requieren atención integral en materia de limpieza y mantenimiento urbano.

“La colaboración de la comunidad es fundamental para mantener los espacios limpios y en buenas condiciones”, afirmó el funcionario, al tiempo que destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales.

Ramírez indicó además que las acciones continuarán en los próximos días con el objetivo de consolidar mejoras sostenidas en la infraestructura urbana y en la calidad de vida de los vecinos.