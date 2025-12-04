Fuerte operativo nocturno en barrios de la “zona caliente” de Concordia: hubo detenidos y secuestro de droga y vehículos

Como resultado del importante despliegue policial, se procedió a la identificación de 21 personas en la vía pública y se realizó la retención de una motocicleta 110 cc, la cual circulaba sin la documentación obligatoria.

Un detenido en barrio La Arrocera

Durante el desarrollo del operativo, cerca de las 20:15 horas, personal policial logró la detención de un masculino de 30 años en el barrio La Arrocera, sobre quien pesaba un Mandamiento de Captura y Detención vigente, dispuesto por el Juzgado de Garantías N°1. El sujeto fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia.

Dos aprehendidos con cocaína en barrio Sarmiento

Más tarde, alrededor de las 21:20 horas, en inmediaciones del barrio Sarmiento, en la intersección de Vera Peñaloza y General Medina, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta 150 cc en la que se desplazaban dos hombres.

Al descender del rodado, ambos arrojaron al piso un envoltorio de nylon, que contenía una sustancia de color blanco. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó las correspondientes pruebas de campo, arrojando resultado positivo para cocaína.

Informado el fiscal de turno, Dr. Núñez, se dispuso la aprehensión de ambos masculinos por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes con fines de comercialización, además del secuestro de la motocicleta en la que se conducían.

Desde la fuerza policial destacaron a 7Paginas, que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos, reforzar la presencia policial y brindar mayor seguridad a los vecinos de los barrios más afectados por la delincuencia.