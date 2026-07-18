Fuerte operativo preventivo de control con can antinarcóticos en la Terminal de Ómnibus de Concordia

La División Drogas Peligrosas de Concordia llevó adelante este viernes por la tarde un operativo preventivo de control en la Terminal de Ómnibus de la ciudad, en el marco de las tareas habituales de prevención y lucha contra el narcotráfico.

Según informó la policía a 7Pagians, el procedimiento se desarrolló entre las 17:00 y las 18:30 horas, con el objetivo de reforzar los controles en uno de los principales puntos de ingreso y egreso de pasajeros de la ciudad.

Durante el operativo, el personal policial inspeccionó diferentes espacios de la terminal, teniendo en cuenta el permanente movimiento de personas, el arribo y partida de unidades de transporte de larga y media distancia, así como también la circulación de cargas y encomiendas.

Para el desarrollo del operativo se dispuso la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas y del can detector de estupefacientes «Mali», que colaboró en la inspección de los distintos sectores y elementos controlados.

Este tipo de procedimientos forma parte de los operativos preventivos que la fuerza realiza de manera periódica en la Terminal de Ómnibus de Concordia, considerada un punto estratégico por el importante flujo diario de pasajeros y mercaderías.