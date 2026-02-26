Fuerte presencia del municipio con distintos trabajos en diferentes puntos de Federación

Durante la mañana de este miércoles se llevaron adelante trabajos de pintura general, reparaciones y tareas eléctricas en el Parque Angélica Dri, con el objetivo de poner en valor este espacio público.

Pavimentación y mantenimiento urbano

En paralelo, se avanzó con la obra de pavimentación de la Avenida Alem Norte, donde se realizó el volcado de hormigón en un nuevo tramo de la arteria, una intervención que busca mejorar la transitabilidad y la conectividad en ese sector de la ciudad.

Asimismo, cuadrillas municipales trabajaron en tareas de mantenimiento y nivelación en distintos puntos del ejido urbano, incluyendo calles aledañas al Club Cosmos, Barrio ATE, Santa Catalina y Colonia Ensanche.

A estas acciones se suma la perforación de un nuevo pozo destinado a reforzar el abastecimiento de la red de agua potable. La obra se ejecuta en calle Las Camelias, casi Emilio Surra, y permitirá optimizar el servicio en esa zona.

Trabajos durante el fin de semana

Las tareas no se detuvieron durante el fin de semana. El sábado se trabajó en la apertura de un tramo de calle Las Magnolias, además del mantenimiento de calles aledañas.

En tanto, el domingo las cuadrillas realizaron acondicionamiento de caminos en Santa Catalina, la zona norte y en los alrededores del Parque Termal, priorizando la mejora de calles de ripio para garantizar una mejor circulación.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que estas intervenciones forman parte de un plan integral de obras que busca fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Federación.