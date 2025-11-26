7PAGINAS

Miércoles 26 de noviembre de 2025
Fuerte presencia policial en distintos barrios de Concordia

La Jefatura Departamental Concordia intensificó en las últimas horas los operativos de prevención en distintos puntos de la ciudad, reforzando los controles vehiculares, la identificación de personas y las recorridas en espacios públicos, tanto de día como de noche. Estas acciones forman parte de un esquema de trabajo permanente que busca fortalecer la presencia policial en los barrios y prevenir hechos delictivos.
Los procedimientos recientes arrojaron resultados concretos. Durante los controles, 14 motocicletas fueron retenidas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Además, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre que había quebrantado el arresto domiciliario, medida judicial que cumplía por una causa vinculada a un presunto homicidio simple.

En el marco de las recorridas y patrullajes, la Policía también logró el secuestro de 14 envoltorios de cocaína. De manera paralela, fue detenido un hombre acusado de tenencia y comercialización de estupefacientes, quien quedó a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos se desarrollan de manera coordinada entre las distintas áreas y comisarías de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y garantizar el orden en los distintos barrios de Concordia. Las tareas continuarán en forma sostenida en los próximos días.