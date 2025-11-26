Fuerte presencia policial en distintos barrios de Concordia

Los procedimientos recientes arrojaron resultados concretos. Durante los controles, 14 motocicletas fueron retenidas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Además, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre que había quebrantado el arresto domiciliario, medida judicial que cumplía por una causa vinculada a un presunto homicidio simple.

En el marco de las recorridas y patrullajes, la Policía también logró el secuestro de 14 envoltorios de cocaína. De manera paralela, fue detenido un hombre acusado de tenencia y comercialización de estupefacientes, quien quedó a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos se desarrollan de manera coordinada entre las distintas áreas y comisarías de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y garantizar el orden en los distintos barrios de Concordia. Las tareas continuarán en forma sostenida en los próximos días.