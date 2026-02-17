Fuerte procedimiento por narcomenudeo en barrio Sarmiento: un detenido

El procedimiento, según lo informado a 7Paginas, fue encabezado por la Division Drogas Peligrosas Concordia, con la colaboración de grupos especiales y personal de las divisiones Drogas Peligrosas de las ciudades de Villaguay, Federal, San Salvador y Federación, en un despliegue coordinado que abarcó distintos puntos del barrio.

Secuestro de droga, dinero y un arma de fuego

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, una balanza digital con restos de sustancia, un plato, una tijera, un dosificador y una tarjeta SUBE con vestigios de droga, elementos comúnmente utilizados para el fraccionamiento.

Además, se incautó un revólver marca “VAWAL”, calibre .22, siete cartuchos del mismo calibre —marcas “OA” y “CBC”—, otros siete cartuchos de distintos calibres (9 mm, .38, .44 y .45) y una vaina servida calibre .22.

En el procedimiento también fueron secuestrados 1.781.400 pesos en efectivo, bolsas de nylon tipo camiseta y ocho teléfonos celulares, los cuales serán peritados en el marco de la investigación.

Doce personas identificadas

Durante los operativos fueron identificadas doce personas y se concretó la detención de un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Las actuaciones continúan su curso bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se analizan los elementos incautados para determinar el alcance de la actividad ilícita investigada.