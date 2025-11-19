7PAGINAS

Miércoles 19 de noviembre de 2025
Fuerte repercusión nacional por los chats que mencionan a Bordet, Bahl y empresarios en presuntas coimas

En las últimas horas, los principales medios del país se hicieron eco de un nuevo capítulo de la causa que investiga el pago de supuestos sobornos por parte de directivos de la empresa de seguridad Securitas, procesados en el fuero federal. La atención nacional creció luego de que la cuenta oficial en X del diario Clarín difundiera detalles de los chats extraídos de los teléfonos de dos ejecutivos de la firma.
Según esa información, las conversaciones —que abarcan el período 2016-2024— incluyen menciones al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet, así como al senador electo por el PJ Adán Bahl. Los mensajes refieren a presuntas gestiones vinculadas a la ampliación de contratos con la empresa estatal Enersa, además de intercambios sobre pagos, reuniones en Casa de Gobierno y maniobras relacionadas con agilización de trámites.

Los diálogos recuperados por los investigadores también aluden a movimientos de dinero, negociaciones inmobiliarias y roles de influencia política en la firma de acuerdos con el Estado provincial, siempre según lo informado por los medios nacionales.

La repercusión escaló rápidamente, ya que a la difusión inicial se sumaron publicaciones de La Nación, medio donde se originó la investigación periodística, así como notas en Infobae y coberturas en los principales canales de noticias del país, que destacaron la gravedad del caso y su impacto político.

La causa continúa en pleno desarrollo, mientras crece el interés público por el alcance de las imputaciones y las posibles derivaciones judiciales. Las defensas de los involucrados no se han pronunciado hasta el momento sobre estas nuevas revelaciones.

Foto: El ex gobernador de Entre Ríos y diputado Gustavo Bordet (derecha) y el senador electo Adán Bahl aparecen mencionados en chats vinculados a la investigación por presuntas coimas.

Redaccion de 7Paginas