Fuerte repercusión nacional por los chats que mencionan a Bordet, Bahl y empresarios en presuntas coimas

Según esa información, las conversaciones —que abarcan el período 2016-2024— incluyen menciones al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet, así como al senador electo por el PJ Adán Bahl. Los mensajes refieren a presuntas gestiones vinculadas a la ampliación de contratos con la empresa estatal Enersa, además de intercambios sobre pagos, reuniones en Casa de Gobierno y maniobras relacionadas con agilización de trámites.

Los diálogos recuperados por los investigadores también aluden a movimientos de dinero, negociaciones inmobiliarias y roles de influencia política en la firma de acuerdos con el Estado provincial, siempre según lo informado por los medios nacionales.

La repercusión escaló rápidamente, ya que a la difusión inicial se sumaron publicaciones de La Nación, medio donde se originó la investigación periodística, así como notas en Infobae y coberturas en los principales canales de noticias del país, que destacaron la gravedad del caso y su impacto político.

La causa continúa en pleno desarrollo, mientras crece el interés público por el alcance de las imputaciones y las posibles derivaciones judiciales. Las defensas de los involucrados no se han pronunciado hasta el momento sobre estas nuevas revelaciones.

Foto: El ex gobernador de Entre Ríos y diputado Gustavo Bordet (derecha) y el senador electo Adán Bahl aparecen mencionados en chats vinculados a la investigación por presuntas coimas.

Redaccion de 7Paginas