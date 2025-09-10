Fuerte repudio contra un dirigente libertario de Federacion, por comparar el voto con “una mujer golpeada”

En diálogo con el informativo radial El Primero del Día (FM Omega), Benítez sostuvo, “Escuché por ahí que se decía que la gente de Buenos Aires le gusta hacer sus necesidades en un balde. No sé si eso se corresponda con la realidad, pero pienso que la gente vota como si fuese una mujer golpeada. Se queda en ese lugar porque es lo único que conoce, pero no es así, hay otra cosa mejor”.

El comentario, realizado en el marco de un análisis sobre la derrota de Javier Milei frente al peronismo bonaerense, generó sorpresa e indignación por la comparación con una situación de violencia de género.

Comunicado de Mujeres en Movimiento

Desde el colectivo Mujeres en Movimiento de Federación emitieron un duro pronunciamiento contra el dirigente libertario.

“Comparar una elección democrática con el padecimiento de una mujer que sufre violencia de género es minimizar el dolor, el miedo y la lucha de quienes viven en carne propia el machismo estructural. No se trata de una metáfora desafortunada: se trata de ignorancia, de crueldad y de una clara falta de sensibilidad social y perspectiva de género”, señalaron.

El comunicado remarcó además que en lo que va de 2025 se registran 149 femicidios en Argentina, 22 de ellos solo en julio, y 227 intentos de femicidio, cifras que exponen la gravedad de la problemática.

Las integrantes del colectivo exigieron a Benítez disculpas públicas y lo acusaron de “revictimizar a miles de mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema todos los días”.

Una polémica instalada

El episodio no solo encendió la crítica del movimiento feminista, sino que también abrió un debate sobre la responsabilidad en los discursos políticos y la necesidad de mayor sensibilidad frente a problemáticas sociales profundas como la violencia de género.

Desde distintos sectores advierten que este tipo de expresiones no son meramente “una frase desafortunada”, sino que reflejan falta de perspectiva de género en la dirigencia política.

las escusas de Benítez

muy lejos de pedir disculpas, en la mañana de este miércoles Alejandro Benítez, volvió a comunicarse con FM Omega y al aire no solo aseguro no haber manifestado esos dichos, sino que responsabilizo y trato de mentiroso al periodista Aldo Moretti, quien en su portal de noticias Enfoque comunicación, visivilizo el audio donde claramente a Benítez se lo escucha verter las polémicas declaraciones.

Con informacin de Enfoques Comunicacion

Redaccion de 7Paginas