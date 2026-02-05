Fuerte respaldo al Sindicato de la Fruta: FATREFU ratificó su normalización y el regreso de beneficios para los trabajadores

El encuentro se desarrolló en el salón del Sindicato de la Fruta, ubicado en calle Saavedra 121, y contó con una importante participación de trabajadores del sector frutícola de la región. Según pudo saber 7Paginas, la conducción de FATREFU reafirmó su línea de acción sindical en el marco de la intervención iniciada el pasado 28 de diciembre, subrayando los progresos alcanzados en los planos institucional, gremial y social.

Durante la asamblea se presentó un informe integral sobre la situación contable, económica, financiera y jurídica tanto del sindicato como de su obra social, abarcando el período comprendido entre el 28 de diciembre y la actualidad. En ese contexto, también se expuso un plan de mejoramiento institucional con enfoque jurídico-contable, orientado a ordenar y fortalecer áreas clave de la estructura gremial.

Entre los logros destacados, la dirigencia sindical confirmó la restitución de beneficios para los afiliados, como la entrega de kits escolares, una política que no se implementaba desde hacía más de 20 años en la entidad.

En el marco de la jornada, FATREFU anunció además el lanzamiento de un plan de lucha en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, jurisdicciones donde el sindicato cuenta con personería gremial. Desde la conducción se convocó al sector empresarial y a las cámaras patronales a abrir instancias de diálogo en torno a nuevas propuestas de gestión, al tiempo que se adelantó que el plan incluirá un fuerte abordaje territorial y sectorial para afianzar la presencia sindical en ambas provincias.

La asamblea fue encabezada por el secretario general de FATREFU, Pablo Ansaloni, junto al secretario adjunto Eduardo Ponce; el secretario gremial, Luis Biorlegui; el secretario de Prensa y Difusión, Germán Aloy Alos; y otros integrantes del Secretariado Nacional. También participaron Juan Flaherty (Prosecretario de Acción Gremial, Santa Fe); Christian Chávez (Prosecretaría de Finanzas, Tucumán); Hugo Perino (Asuntos Internacionales, Santa Fe); y Orlando Mendoza (Vocal, provincia de Buenos Aires).

Finalmente, desde FATREFU agradecieron el acompañamiento de funcionarios provinciales y locales, entre ellos el ministro Manuel Troncoso, los diputados Roque Fleitas y Liliana Salinas, y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, quienes brindaron su respaldo institucional al proceso de normalización del Sindicato de la Fruta.