Fuerte respaldo del sector empresario a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo

A través de un documento conjunto, las organizaciones señalaron que el desequilibrio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos representa un desafío que ya no puede seguir postergándose. Según advirtieron, su impacto actual limita severamente la capacidad del Estado para destinar recursos a áreas estratégicas y esenciales como infraestructura, educación, salud y seguridad.

Impacto en la inversión y el empleo

Las entidades sostuvieron que la magnitud del déficit previsional requiere decisiones responsables y de largo plazo. En ese sentido, remarcaron que el desfinanciamiento del sistema repercute negativamente sobre el conjunto de los entrerrianos al absorber recursos públicos crecientes que bien podrían orientarse a la promoción de la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad provincial.

Asimismo, valoraron positivamente que el proyecto:

Reconozca la gravedad de la situación financiera actual.

Preserve los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados.

Contemple una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio financiero del sistema para garantizar su continuidad en el tiempo.

Un llamado a evitar demoras en la Legislatura

Desde el sector empresario enfatizaron la necesidad de avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas, la modernización del Estado y la construcción de condiciones que favorezcan la producción y el empleo privado, señalando a esta reforma como una herramienta clave para alcanzar dichos objetivos.

Por otra parte, solicitaron que el tratamiento legislativo se desarrolle con seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo, aunque advirtieron sobre la importancia de evitar demoras que profundicen el problema:

«La falta de una solución estructural podría comprometer tanto la sostenibilidad del sistema previsional como la capacidad de desarrollo de la provincia», expresaron.

Finalmente, las instituciones convocaron a los legisladores provinciales a acompañar la iniciativa, calificándola como equilibrada y sustentable para el contexto actual. Afirmaron que avanzar en este proceso permitirá fortalecer las bases para una Entre Ríos más competitiva y con mejores perspectivas de crecimiento.

Entidades firmantes

El documento cuenta con el aval de las principales organizaciones productivas de la provincia:

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER)

Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Bolsa de Comercio de Entre Ríos

Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER)

Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER)

Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER)

Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codepa)

Federación Agraria Argentina (Distrito III Entre Ríos)

Unión Industrial de Entre Ríos (UIER)

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas