Fuerte siniestro vial en Avenida Eva Perón: un auto chocó contra una columna y volcó en la zona del Club Hípico

La mañana de este jueves comenzó con un impactante siniestro vial en uno de los principales corredores de la ciudad. A las 6:50 horas, se registró el despiste, choque y vuelco de un automóvil sobre la Avenida Eva Perón, en la zona del Club Hípico, dejando como saldo a dos personas mayores de edad hospitalizadas y serias complicaciones en la circulación vehicular de la zona norte.

El vehículo involucrado es un Volkswagen Sharan en el que se trasladaban dos ocupantes. Por causas que la división de Criminalística de la Policía de Entre Ríos intenta establecer mediante las pericias de rigor, el conductor perdió por completo el control del rodado, lo que derivó en una violenta colisión lateral contra una columna de alumbrado público y el posterior vuelco del automóvil, el cual quedó depositado sobre su techo.

A raíz del fuerte impacto, los dos ocupantes del coche, debieron recibir asistencia médica inmediata en el lugar del hecho por parte de los profesionales de la salud y personal de rescate:

Ernesto Alcaraz (67): Quien iba al mando del vehículo, se llevó la peor parte del impacto. Según datos aportados a 7Paginas, sufrió lesiones de carácter grave y se aguarda un informe médico detallado con el diagnóstico definitivo desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Norma Aldaz (61): Viajaba como acompañante y fue evacuada rápidamente en una ambulancia del servicio de emergencias de la provincia (107). Ingresó al nosocomio local presentando fuertes dolores en la zona del pecho (traumatismo de tórax) y lesiones visibles en su miembro superior derecho.

Debido a la posición en la que quedó la unidad siniestrada sobre la calzada y ante la presencia de los cables y la estructura de la columna dañada, la circulación por Avenida Eva Perón, en la intersección con el Pasaje de los Niños, se vio severamente afectada.

Foto: Marcelo Gonzalez