Fuerte temporal en Santa Fe: el viento volcó varios camiones y cortaron la autopista Rosario–Córdoba

De acuerdo a los primeros datos aportados por trabajadores del volante a la redacción de 7Paginas, al menos seis camiones fueron volcados por la intensidad de las ráfagas de viento, que sorprendieron a quienes transitaban por la zona.

Autopista cortada

Como consecuencia de la situación, la autopista Rosario–Córdoba debió ser cortada de manera preventiva debido al peligro que representaban los vehículos pesados atravesados sobre la calzada y las condiciones climáticas adversas.

Transportistas que circulaban por el sector señalaron que las ráfagas fueron extremadamente intensas y se registraron en cuestión de minutos, generando momentos de gran tensión en plena circulación nocturna.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque se aguardaba un parte actualizado de las autoridades viales y de seguridad de la provincia de Santa Fe.

(Noticia en desarrollo)