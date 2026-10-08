Fuerte tormenta azotó Concordia: voladuras de techos, árboles caídos y cortes de luz y agua

Una fuerte tormenta acompañada por intensas ráfagas de viento azotó durante la noche de este miércoles a distintos sectores de Concordia, dejando a su paso importantes daños materiales.

Las primeras imágenes que comenzaron a circular permiten dimensionar la intensidad del temporal. Se registraron voladuras de techos, caída de árboles, paredes y otros daños en distintos puntos de la ciudad.

El fenómeno también provocó inconvenientes en los servicios esenciales. El suministro de energía eléctrica se interrumpió durante varios minutos y, en algunos sectores, el servicio regresaba para volver a cortarse poco después.

A esto se sumó la interrupción del suministro de agua potable, generando preocupación entre los vecinos afectados.

A la espera del parte oficial

Hasta el momento, Defensa Civil no había difundido un informe oficial con el detalle de los daños ocasionados por el temporal, por lo que todavía no se conoce con precisión la magnitud de la afectación en la ciudad.

Mientras tanto, vecinos de distintos barrios continúan compartiendo imágenes y videos que muestran los efectos de la tormenta, principalmente como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento.

Imágenes: Grupo CAI La Misiva digital

Redacción de 7Paginas