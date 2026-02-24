7PAGINAS

Martes 24 de febrero de 2026
Fuertes controles en los ingresos a Concordia

Este lunes por la tarde, personal de la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante un Operativo Interfuerzas de control de ingreso y egreso a la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad en los accesos.
El procedimiento se realizó de manera conjunta con efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, personal de Tránsito Municipal e Inspectores de Seguridad Urbana, en distintos puntos estratégicos de Concordia.

Resultados del operativo

Como resultado de los controles efectuados se informó que:

106 personas fueron identificadas.

73 automóviles fueron controlados.

80 motocicletas fueron inspeccionadas.

7 motocicletas fueron retenidas por infracción a la Ley Nacional N° 24.449 (Ley de Tránsito).

Desde la fuerza policial destacaron que el operativo se desarrolló con total normalidad y sin incidentes, remarcando la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes.

Este tipo de procedimientos forma parte de las acciones preventivas que se vienen implementando para fortalecer la seguridad en los accesos a la ciudad y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito.