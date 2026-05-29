Fuertes críticas a la Justicia: para Bordet el fiscal Arias «ha perdido objetividad y debería dar un paso al costado»

Luego de que los allanamientos y procedimientos ordenados en las últimas horas tomaran estado público, el exgobernador de la provincia y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, fijó una postura contundente. A través de fuertes declaraciones, rechazó de manera categórica cualquier intento de vinculación con maniobras ilícitas, cuestionó el rumbo de la causa y arremetió de forma directa contra el desempeño del agente fiscal a cargo.

“Lo que está ocurriendo es absurdo y profundamente injusto”, afirmó el exmandatario en un descargo enviado a los medios. “La relación que se menciona en el expediente existió hace más de seis años y fue un vínculo estrictamente comercial, en el marco de la construcción de un inmueble. No hay absolutamente nada más que eso”, aclaró con el fin de desestimar las hipótesis que maneja la fiscalía.

Cuestionamientos a las pruebas: «Llevan cuestiones normales al terreno penal»

Bordet buscó poner en contexto los hechos que forman parte de la investigación y criticó las medidas dispuestas recientemente, calificándolas de desproporcionadas y carentes de relevancia criminal.

“Se pretende instalar una sospecha por situaciones que son completamente habituales en el desarrollo de cualquier obra en construcción, como puede ser la compra de una mesada. Se están forzando cuestiones de la vida cotidiana hacia el terreno de lo penal sin ningún tipo de sustento real”, argumentó.

En esa misma línea, el exgobernador ejemplificó lo que considera un desvío en el eje de la investigación: “Hace pocos días se libraron oficios formales a una conocida casa de electrodomésticos con el objetivo de reconstruir la compra de una cafetera y otros artículos menores. Ese tipo de decisiones procesales muestran con total claridad hasta qué punto se ha perdido el rumbo razonable de este proceso”.

Asimismo, remarcó que a lo largo de todo el tiempo que lleva la investigación en curso “no se encontraron cuentas bancarias ni propiedades en el exterior, como tampoco empresas fantasmas ni operaciones sospechosas de blanqueo de divisas”. Ante este escenario, Bordet analizó que “frente a la ausencia total de elementos de prueba concretos, ahora la estrategia de la fiscalía es intentar avanzar de forma difusa sobre supuestos testaferros”.

Pedido de apartamiento para el fiscal Arias

El tramo más crítico del descargo del dirigente peronista estuvo dirigido de forma directa hacia la figura del fiscal de la causa, el Dr. José Arias, a quien acusó de haber quebrado el principio de objetividad que debe regir el accionar del Ministerio Público Fiscal.

“Siempre estuve a derecho, colaboré activamente cada vez que fui requerido por las autoridades y sigo estando a entera disposición de la Justicia porque creo firmemente en las instituciones de la democracia. Pero esto ha dejado de ser una investigación judicial razonable”, sostuvo.

Acto seguido, lanzó el pedido de apartamiento: “Cuando se pierde la objetividad y se intenta forzar una hipótesis a cualquier costo y sin pruebas, lo más honesto desde el punto de vista profesional es dar un paso al costado. Esto es necesario para garantizar la imparcialidad del proceso y permitir que la verdad surja sin condicionamientos de ningún tipo”. El legislador calificó el accionar como un “claro exceso en el ejercicio de las funciones” y advirtió que no se puede investigar vulnerando las garantías jurídicas.

Vinculación con el escenario político y electoral

Finalmente, Bordet no dudó en encuadrar los procedimientos judiciales dentro del actual panorama político de la provincia y el país, sugiriendo una intencionalidad de desgaste hacia su figura pública.

“Lo que se vivió ayer fue otro circo mediático judicial. Se están utilizando valiosos recursos públicos y del Estado para financiar una embestida que parece no encontrar un límite institucional, justamente en un contexto donde los tiempos electorales empiezan a pesar en la agenda de algunos sectores. Nada de lo que pasa es casual”, denunció.

“No me voy a cansar de denunciar públicamente el escarnio y la condena social a la que estoy siendo sometido de manera injustificada. Voy a demostrar ante los tribunales que cada una de estas sospechas no solo son completamente infundadas, sino que forman parte de una persecución que no puedo ni voy a callar”, concluyó de forma enfática.

Redaccion de 7Paginas