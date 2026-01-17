Funcionario de Policía Federal fue denunciado por abuso y golpeado por familiares de la víctima

Un grave episodio se registró durante la madrugada de este viernes en un domicilio de Crespo, donde un hombre denunciado por abuso sexual fue agredido por familiares de la presunta víctima y posteriormente detenido y trasladado a Paraná por disposición judicial.

Según se informó, personal policial de la Comisaría Crespo activó el Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil vigente en la provincia de Entre Ríos, tras recepcionar un pedido de intervención en una vivienda de la ciudad. La actuación derivó en la instrucción de actuaciones por el supuesto delito de abuso sexual simple, a partir de la denuncia radicada por una madre en representación de su hija menor de edad, publicó FM Estación Plus.

El comisario Daniel Roldán, explicó que “ante el llamado y con premura, una dotación acudió a la vivienda en cuestión, brindando contención y ofreciendo la debida asistencia hospitalaria a la víctima, de 14 años, quien estaba siendo protegida por sus progenitores”.

De acuerdo a lo precisado, momentos previos a la llegada policial y como consecuencia del hecho denunciado, allegados a la víctima protagonizaron una agresión física contra el acusado, un hombre que se encontraba vacacionando en ese domicilio. La intervención policial permitió poner fin a los incidentes y encauzar la situación en el ámbito judicial.

La Policía dio inmediata intervención a la fiscal de Género y Abuso en turno, Agustina Pietranera, quien dispuso la detención del denunciado, luego de que recibiera atención médica por las lesiones sufridas en el Hospital San Francisco de Asís.

Roldán confirmó además que, en el lugar, se procedió al secuestro del arma reglamentaria del acusado, al tratarse de un funcionario de la Policía Federal Argentina con prestación de servicios en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se dio intervención al gabinete completo de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes y se secuestraron elementos de interés para la Investigación Penal Preparatoria, los cuales fueron elevados a la Fiscalía actuante.

Finalmente, el jefe policial indicó que una comisión de la Comisaría Crespo trasladó al detenido hasta la capital provincial, donde se cumplimentaron las diligencias de rigor en la Oficina de Antecedentes Personales y la revisación por parte del médico policial, quedando alojado en la Alcaidía de Tribunales a disposición de la Justicia.