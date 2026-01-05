Funcionario policial y una turista resultaron hospitalizados tras un accidente en la Ruta 18

Según pudo saber 7Paginas, el hecho se registró alrededor de las 6:40 horas, a la altura del kilómetro 238 de la mencionada ruta. En el lugar, una camioneta Volkswagen Amarok colisionó desde atrás a un móvil policial.

Como consecuencia del impacto, resultó lesionado un funcionario policial de apellido Giménez, quien se encontraba de servicio cumpliendo funciones para la Comisaría Pedernal. El efectivo fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat por el servicio de emergencias, donde se constató que presentaba traumatismos de carácter leve.

Asimismo, una joven mujer de 27 años, oriunda de General San Martín, provincia de Córdoba, que se desplazaba en el otro vehículo involucrado, también fue derivada al hospital Masvernat por el servicio de emergencia 107. La misma presentaba una pequeña escoriación en la ceja derecha.