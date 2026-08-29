Funcionarios de Nación visitaron Concordia y destacaron el potencial agropecuario de la región

Con el objetivo de conocer de primera mano la realidad productiva de Concordia y la región, este viernes se desarrolló una jornada de trabajo que reunió a funcionarios nacionales, provinciales, autoridades municipales, representantes del Sindicato de la Fruta y productores de distintas economías regionales.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Concordia, y la intervención del Sindicato de la Fruta, y que contó con el apoyo de la Fatrefu, permitió que productores de citrus, arándanos, pecán, arroz y sector forestal plantearan sus inquietudes y necesidades ante las autoridades.

Participaron el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Fernández, y el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, quienes además mantuvieron encuentros con representantes del sector productivo y se llevaron distintas propuestas para analizar y gestionar.

“Una gran jornada”

Al finalizar la actividad, Giaccio dialogó con un cronista de 7Páginas y realizó un balance positivo del encuentro.

“Ha sido una gran jornada, fundamentalmente porque tuvimos la oportunidad de estar reunidos con los distintos actores productores de las distintas economías regionales más representativas de la provincia y de la región”, señaló.

En ese sentido, destacó que pudieron mantener contacto con productores de arándanos, pecán, citrus, arroz y forestación, entre otras actividades.

“Realmente ha sido muy buena jornada, sobre todo para tener ese contacto mano a mano con el productor”, remarcó.

El funcionario nacional valoró especialmente el esfuerzo que realizan los productores de la región, quienes, según explicó, vienen sosteniendo inversiones en tecnología y genética a pesar de las dificultades.

“Son productores que vienen trabajando, invirtiendo, invirtiendo en tecnología, en genética, haciendo una labor titánica. Nuestra función, escuchándolos a ellos, es tratar de ir solucionando los problemas y que puedan potenciar todo el esfuerzo en producir más y mejor, ser más eficientes y no tener que tener tantas preocupaciones ante trabas burocráticas o problemas estructurales que generaba muchas veces el Estado”, explicó.

“Concordia tiene total potencial”

Consultado sobre las posibilidades de desarrollo de la región, Giaccio fue contundente: “Sin duda, es una zona con total potencial”.

En particular, mencionó la riqueza existente en actividades como la citricultura y la producción de pecán, aunque consideró que el potencial alcanza a las diferentes actividades productivas de la zona.

“Realmente hay que seguir trabajando para que esos incentivos, ese potencial, se vaya manifestando. Porque es el futuro de la zona, que lo fue y que lo puede volver a ser y seguir siendo para generar bienestar en toda la zona”, afirmó.

“Podemos volver a una matriz productiva”

Por su parte, Martín Fernández destacó la importancia de la jornada y de la posibilidad de que los funcionarios nacionales pudieran escuchar directamente a los productores.

“Es una región con mucho potencial de desarrollo del sector agropecuario y tuvimos muy buenas reuniones en las que nos llevamos un montón de temas para trabajar para facilitar, mejorar y ayudar a que el sector y la región crezcan”, sostuvo en diálogo con 7Páginas.

En ese marco, Fernández se refirió a la situación socioeconómica de Concordia y al desafío de recuperar una estructura productiva que genere empleo y oportunidades.

El funcionario reconoció que se trata de un proceso que demandará tiempo, pero remarcó que forma parte de los objetivos del Gobierno nacional.

“Es nuestra intención que en todo el país se logre esto, que crezca la producción, que crezca el empleo, que crezca la actividad económica y obviamente también en la ciudad de Concordia y en la región”, afirmó.

El citrus, entre las prioridades

Uno de los principales temas abordados durante la jornada fue la situación de la producción citrícola, una de las actividades históricas y estratégicas de Concordia y la región.

Fernández confirmó que se llevaron varios planteos para analizar y trabajar junto a los organismos nacionales vinculados al sector.

“Vamos a hacer, de nuestro lado, desde Senasa, la Secretaría de Agricultura, el INTA, el INASE y todo lo que podamos articular también con el Gobierno provincial, municipal y con los empresarios de la zona y con los trabajadores de la zona para que también crezca, que recupere los mercados que por ahí en algún momento tuvo y que aproveche el potencial que tiene”, explicó.

La intención, según indicó, es generar una articulación entre los distintos actores para avanzar sobre los problemas que hoy afectan a las economías regionales.

Una mesa de diálogo permanente

Fernández confirmó además que el encuentro no quedará como una actividad aislada y aseguró que se mantendrá abierta una instancia de diálogo con los distintos sectores.

“Queda abierta una mesa de diálogo permanente con el sector citrícola, con el sector arrocero, con el sector forestal y con todos los sectores”, sostuvo.

Y agregó: “Nuestra metodología de trabajo es esa mesa de diálogo permanente con todos los sectores de las distintas administraciones y el sector privado para resolver, simplificar, mejorar, avanzar y explotar al máximo el potencial que tiene Argentina, que es enorme”.

Un mismo espacio para trabajadores y productores

La jornada también tuvo como escenario el acto de puesta en valor del edificio del Sindicato de la Fruta, donde los funcionarios nacionales destacaron la importancia de generar espacios donde puedan confluir trabajadores, empresarios y productores.

En ese sentido, Fernández felicitó el esfuerzo realizado para normalizar la institución y puso en valor el mensaje de integración entre los diferentes actores de la actividad.

“Se nota que hay mucho trabajo y que también que haya bienestar para el trabajador es parte de todo este concepto”, manifestó.

Y destacó especialmente la posibilidad de que empleadores, productores y trabajadores compartan una misma mesa para avanzar en soluciones.

“Me encantó el mensaje donde se invitaba a participar en una misma mesa, tanto al sector empleador, productivo, como al trabajador para que tiremos todo para adelante”, señaló.

Finalmente, consultado por un mensaje para los concordienses, Fernández resumió el objetivo de la jornada y la expectativa oficial sobre el futuro productivo de la región: “Cuando todo esto funcione bien va a redundar en beneficios para los concordienses, no tengo ninguna duda”.

Foto: Martín Giaccio y Martin Fernandez, junto al interventor del SOF Ivan Amaro

Redaccion de 7Paginas