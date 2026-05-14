Funcionarios de Turismo de Salto Grande se reunieron en Federación

Una mesa de trabajo conjunta

La jornada estuvo encabezada por el Secretario de Turismo local, Ezequiel Marozzini, y el Coordinador de Microrregiones de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, Martín Di Mario. La presencia de autoridades provinciales subraya la relevancia de articular políticas que trasciendan los límites de cada municipio para pensar a la región como un destino integral.

Del cónclave participaron figuras clave del turismo regional:

Belén Schauvinhold, Subsecretaria de Turismo de Concordia.

Julio Zambón, Director de Turismo de Chajarí.

Diego Cortina, Secretario de Gobierno de Villa del Rosario.

Juliana Perini, Directora de Cultura de Villa del Rosario.

Estrategias comunes para potenciar el destino

Durante el encuentro, los funcionarios abordaron una agenda centrada en la integración turística. Se debatieron estrategias comunes para fortalecer el trabajo conjunto, entendiendo que la cercanía y los atractivos compartidos (como el recurso termal, la naturaleza y la historia) permiten potenciar a toda la región de Salto Grande bajo una marca unificada.

Desde la secretaria de turismo de la municipalidad de Federacion, se dijo a 7Pagunas, que la reunión marca un paso adelante en la creación de una oferta turística diversificada que beneficie tanto a los grandes centros como a las localidades vecinas, optimizando recursos y mejorando la promoción de los destinos en un mercado cada vez más exigente.