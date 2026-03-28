Funcionarios recorrieron la obra de refacción del Centro de Salud Pedro Saldivia en La Paz

El establecimiento, ubicado en el Club Barrio Congo, cuenta con una sala de espera, un consultorio de odontología, un consultorio de atención de otros profesionales, un office de enfermería y se proyecta la ampliación del mismo. La provincia invirtió 10 millones de pesos en esta intervención, que contribuye a fortalecer la red sanitaria y elevar la calidad de vida de la comunidad.

De la recorrida participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el intendente Walter Martin; la directora general del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Gladys Arosio; el diputado provincial Bruno Sarubi y la viceintendenta Stella Wensel.

En ese contexto, Colello destacó la importancia de la obra y señaló que «es una gran satisfacción poder compartir una mejora tan significativa para La Paz, especialmente para los barrios cercanos, ya que representa un avance concreto en la calidad de atención». Asimismo, subrayó que la intervención se inscribe en un conjunto de acciones que el gobierno provincial lleva adelante en la ciudad, entre ellas la refacción integral de la Escuela Nº1 y las obras en el hospital local, donde se construye una nueva unidad de terapia intensiva. Además, adelantó que próximamente se iniciarán trabajos de infraestructura vial en rutas estratégicas del norte entrerriano, como la 1, 2 y 6.

«El gobernador nos pide estar cerca de los intendentes y de la gente. Estas visitas nos permiten escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y avanzar en soluciones concretas», afirmó.

Por su parte, el intendente Walter Martin resaltó el valor de la obra al señalar que «nos permite contar con una sala moderna, fruto del trabajo articulado con la provincia y del compromiso de los vecinos, que impulsan permanentemente mejoras para su comunidad».

En tanto, el director del centro de salud, Sebastián Raspini, expresó: «Esta refacción es un logro largamente esperado. Agradecemos al club y a toda la comunidad que acompañó para que esto sea posible».

A su turno, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, destacó que se trata de «una obra muy esperada, tanto por los vecinos como por el equipo de salud, ya que permite ampliar y mejorar las prestaciones», y remarcó la importancia de la atención primaria centrada en la comunidad.

Finalmente, las autoridades recorrieron las instalaciones del Club Barrio Congo, donde fueron recibidas por su presidente, Rubén Díaz, quien recordó que desde hace más de cinco décadas se brinda allí atención primaria de la salud. «Esta obra fue gestionada de manera conjunta y en seis meses pudimos concretarla. Hoy es una realidad que beneficia a toda la comunidad», concluyó.