Fundación Manos Abiertas Concordia convoca a nuevos voluntarios para fortalecer su labor solidaria

Bajo el lema «Donde hay amor, hay Manos Abiertas», la organización invita a quienes deseen colaborar de manera solidaria a participar de una reunión informativa en la que se brindarán detalles sobre las tareas, programas y propuestas que actualmente lleva adelante la institución.

El encuentro se realizará el próximo sábado 6 de junio a las 15:00 horas, en la sede de la fundación ubicada en 1º de Mayo 217, y está destinado a todas aquellas personas interesadas en aportar su tiempo y compromiso al servicio de la comunidad.

Desde la organización destacaron que no es necesario contar con experiencia previa para sumarse. El principal requisito es tener vocación de servicio, disposición para acompañar a quienes más lo necesitan y ganas de formar parte de un proyecto basado en la solidaridad, la escucha y el encuentro humano.

Actualmente, Manos Abiertas desarrolla diversas acciones sociales, recreativas y comunitarias junto a niños, jóvenes y adultos, promoviendo espacios de contención, inclusión y acompañamiento en distintos ámbitos de la ciudad.

La convocatoria busca fortalecer el equipo de voluntariado y ampliar el alcance de las actividades que la fundación lleva adelante de manera permanente en Concordia.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 3454-922033 o consultar las redes sociales oficiales de la institución.

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Fuente: Fundación Manos Abiertas – Delegación Concordia