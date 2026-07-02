Fuscado y Lagraña votaron con el PJ: ¿Fractura u «apriete» al intendente Azcué en el Concejo Deliberante?

La jugada legislativa se concreta tras una seguidilla de renuncias, exponiendo a cielo abierto lo que se rumoreaba anteriormente con un sector interno en el armado local de Juntos por el Cambio.

Cabe recordar que la semana política comenzó convulsionada con la renuncia de Lucas Fuscado al cargo de subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, lugar en el que el intendente Francisco Azcué designó rápidamente a Facundo Spinelli.

Ese hecho desencadenó una reacción en cadena: la renuncia inmediata del secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, seguida por la baja de otros funcionarios de líneas intermedias. Todos los salientes pertenecen al sector de la Unión Cívica Radical (UCR) liderado por el diputado Marcelo López.

El impacto de este quiebre interno quedó registrado de manera explícita durante la sesión ordinaria de este jueves. Las concejales radicales Celeste Fuscado (hermana del renunciante Lucas Fuscado) y Eliana Lagraña (pareja del saliente Luciano Dell’Olio) decidieron romper la disciplina de bloque oficialista y acompañaron la propuesta de interpelación presentada por la concejal de la oposición, Carolina Amiano.

Se trata de un giro sorpresivo, dado que tanto Fuscado como Lagraña venían siendo los hombros más firmes en la defensa de la gestión de Azcué, protagonizando en los últimos meses duros cruces verbales con el peronismo. Sin embargo, el alejamiento del sector de Marcelo López del esquema de gobierno inclinó la balanza en el recinto, donde el bloque del PJ, atento al escenario de una posible grieta, no dudó en avanzar.

El trasfondo

Detrás del conflicto por los despidos y las renuncias locales asoma la discusión por el próximo armado electoral de la coalición gobernante. Voces locales vinculan este panorama con las recientes declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Troncoso, quien advirtió de forma pública que observaba que algunos referentes clave que formaron parte de la alianza ganadora en Concordia estaban quedando «afuera».

A esto se le suma el complejo armado con La Libertad Avanza (LLA). El gobernador Rogelio Frigerio anticipó sus intenciones de que el PRO, el radicalismo y el sector libertario confluyan en una misma propuesta electoral interna.

Y a modo de muestra se podría hacer mención a lo que expreso un dirigente del PRO en medio de este clima, “lo que ocurrió con el alejamiento de ese sector; fortalece a la gestión local”, sostuvo.

Por el momento, y a pesar de la marcada tensión en Concordia, los diferentes sectores coinciden en que nadie busca romper el proyecto provincial que lidera Frigerio. Resta definir en los próximos días si los canales de diálogo locales lograrán aplacar las diferencias o si la sangría institucional en el municipio continuará agudizándose.