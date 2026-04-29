Fútbol de Concordia: La 7 con distintos atractivos

En estas últimas horas ya se supo cómo se va a jugar la Fecha 7 para la Primera A y Primera B, con partidos más que buenos porque se entra en un cuadro de definiciones y donde los tres puntos “cotizan en Wall Street”, más o menos, dada la importancia de conseguirlos para seguir siendo protagonistas en ambas divisionales.

Se viene de una fecha de amplia repercusión, sobre todo por lo visto en cancha de Libertad entre Ferrocarril y Juventud Unida, y donde se vio, a nuestro criterio, el gol del año hasta ahora convertido por Alexis Cantero, el marcador de punta izquierdo de los de Legerén. Pero no intentamos hacer que se iguale ello, pero sí pretender o esperar que se puedan contagiar y así ver más interesantes partidos todavía. Además, la gente sigue respondiendo en buen número cada fecha, porque no solo hay simpatizantes de los clubes que se enfrentan sino que se ven muchos neutrales con ganas de ver fútbol.

Pero veamos cómo se viene la fecha 7. En la A sin duda sobresalen dos partidos, uno es el que van a jugar Libertad vs. San Lorenzo, que se va a jugar el domingo 16.15 en la cancha del Lobo, y el otro es el de Salto Grande ante Alberdi, a jugarse en el Estadio de Concordia este viernes 1 de mayo a las 16.15. Por supuesto que todos los partidos son importantes, pero en estos dos está la vista clavada en la parte de arriba de la tabla, porque pelean por esa posición Libertad, Salto Grande y Alberdi, que han tenido muy buena campaña hasta aquí.

En la B también hay dos choques bárbaros, y se dan entre Victoria vs. Estudiantes, un partido con historia en primera división inclusive, y Almirante Brown, de gran campaña, ante Sarmiento. Pero insistimos aquí también en que todo interesa. Por ello, vayamos a partido a partido cómo se juega la fecha 7.

FECHA 7 – PRIMERA “A”

VIERNES 1 DE MAYO

Cancha de Santa María

16.15hs: Santa María vs. Comunicaciones.

Estadio Ciudad de Concordia

16.15hs: Salto Grande vs. Alberdi.

19.15hs: Real Concordia vs. 9 de Julio.

DOMINGO 3 DE MAYO

Cancha de Libertad

16.15hs: Libertad vs. San Lorenzo.

Cancha de Nebel

16.15hs: Nebel vs. Constitución.

Estadio Ciudad de Concordia

16.15hs: Colegiales vs. La Bianca.

FECHA 7 – PRIMERA “B”

VIERNES 1 DE MAYO

Cancha de Sarmiento

16.15hs: Wanderer´s vs. Los Charrúas.

SABADO 2 DE MAYO

Estadio Ciudad de Concordia

14.30hs: Athletic Club vs. Zorraquín.

17.00hs: El Olimpo vs. Ferrocarril.

Cancha de Zorraquín

16.15hs: Ancel vs. Atlético Las Heras.

DOMINGO 3 DE MAYO

Cancha de La Bianca

16.15hs: Almirante Brown vs. Sarmiento.

En Calabacilla

16.15hs: San Martín vs. Unión.

En Benito Legerén

16.15hs: Juventud Unida vs. Mons. Rosch.

Cancha de Santa María

16.15hs: Victoria vs. Estudiantes.

En la imagen: Una formación de Alberdi, que pelea arriba.

Por Edgardo Perafan