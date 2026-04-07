Fútbol de Concordia: Pendientes que seguirán pendientes por el mal tiempo

El clima no da tregua al fútbol de nuestra ciudad y el cronograma de la Liga Concordiense sigue acumulando asteriscos. Este martes a media mañana, las autoridades liguistas confirmaron la suspensión de toda la actividad programada para mediados de semana, debido a la intensa cantidad de agua caída y a un pronóstico que no prevé mejoras inmediatas.

La decisión se tomó para preservar la integridad de los campos de juego, que quedaron en muy malas condiciones tras las precipitaciones. «No se quiso arriesgar nada», confiaron desde la organización, entendiendo que disputar los encuentros en este estado solo dañaría las canchas para el resto del calendario.

Los partidos que deberán esperar

La «grilla» que había sido armada para limpiar los pendientes de la Fecha 4 quedó desactivada. Los cruces que debían disputarse eran:

Miércoles:

Comunicaciones vs. Constitución (en cancha de Nebel).

La Bianca vs. Nebel (en el Estadio de La Bianca).

Jueves:

San Lorenzo vs. Salto Grande (en Villa Adela).

Libertad vs. Colegiales (en el Parque Mitre).

A la espera de una nueva «grilla»

Ante este escenario, la Mesa Directiva de la Liga deberá reunirse nuevamente para evaluar el estado de los estadios y buscar nuevas ventanas en el calendario.

Desde este medio estaremos comunicando la nueva reprogramación de estos encuentros ni bien las autoridades locales definan cuándo se podrá volver a rodar la pelota en las canchas de la ciudad. Por ahora, el fútbol de Concordia sigue bajo el agua.

Por Edgardo Perafan