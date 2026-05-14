Fútbol de Concordia: se jugaron pendientes

En el Estadio frente al Regimiento de Tanques 6 Blandengues se dio un entretenido encuentro entre el «Santo» y el «Canario». Comunicaciones se puso en ventaja tras un remate de larga distancia de Gonzalo Fedullo. Minutos más tarde, Santiago Peme igualó para Santa María y antes que se vaya el primer tiempo, Lucas González con una gran definición, también desde afuera del área convirtió el 2 a 1 para «comu».

En el inicio del complemento, cuando recién iban 34 segundos, llegó la igualdad definitiva para quien hizo de local con un golazo de David Luna.

Con este punto, el «Correo» perdió una buena oportunidad de acercarse a Libertad. Quedó quinto a cinco puntos pero aun debe enfrentar a Nebel el próximo miércoles en la «ribera». Los de la «v» azulada se encuentran en el décimo lugar con ocho unidades.

Mientras tanto en el Nuevo Templo, Nebel consiguió tres puntos importantes al batir por 1 a 0 a San Lorenzo. Tiago Sampietro a los 32 minutos del complemento marcó el gol del triunfo para un Defensores que ahora tiene seis puntos, los mismos que Colegiales pero con el pendiente ante Comunicaciones.

Por Edgardo Perafan