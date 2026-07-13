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Lunes 13 de julio de 2026
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Fútbol de Salón, Indoor alfa y Estudiantes los finalistas del apertura

El fin de semana se jugó la instancia de semifinales del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Salón que organiza ACCOFUSA, donde se conocieron los nombres de los primeros finalistas del 2026. Indoor Alfa trabajó en demasía para vencer a Juana, mientras que, Estudiantes tuvo mejor cierre y le ganó a La Masía. El juego del cruce se confirmará en las próximas horas.
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Redacción 7Paginas

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En su segunda participación dentro del Fútbol de Salón concordiense, Indoor Alfa llega a la final tras vencer en semifinales a Juana Azurduy, equipo que durante el campeonato fue de menos a más. El primer tiempo demostraba la paridad del encuentro yéndose al descanso igualados en 1. La diferencia la marcó con un parcial de 4-1 cerrando con un 5 a 2. Por el ganador el “hat trick” fue para Santiago Corrado, aportando en el global Lucas Benítez y Joel Díaz. Por los “colegiados” descontaron Juan Martínez y Gonzalo Flores.

Con un segundo tiempo superior a La masía, Estudiantes disputará una nueva final tras el 9 a 5 con un imparable Santiago Hernández que convirtió 5 goles. Al finalizar los primeros 20 minutos reglamentarios, el marcador quedó en tabla tras el 4-4. En el complementario el conjunto verde fue superior a su rival con un 5 a 1, con un global que favoreció a los San Luis y Santa María de Oro.

* Resultados – Semifinales

Partido 1

Indoor Alfa 5 (L. Benítez; S. Corrado x3; J. Díaz) vs. Juana Azurduy 2 (G. Florez. J. Martínez)

Partido 2

Estudiantes 9 (J. Altamirano; U. Díaz; S. Hernández x5; G. Maffeis x2) vs. La Masía 5 (L. Burna; J. Carriaga; T. Godoy; T. Panelo; J. Weiss )

* Final

Indoor Alfa vs. Estudiantes Cdia. (día y hora a definir)

La final es el único encuentro del Torneo Apertura que, en el caso de igualar en el marcador en el tiempo reglamentario se definirá en primera instancia con 2 alargues. Si la igualdad persiste se definirá desde el punto penal.

Por Fernando «Topo» De Gaetano