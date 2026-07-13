Fútbol de Salón, Indoor alfa y Estudiantes los finalistas del apertura

En su segunda participación dentro del Fútbol de Salón concordiense, Indoor Alfa llega a la final tras vencer en semifinales a Juana Azurduy, equipo que durante el campeonato fue de menos a más. El primer tiempo demostraba la paridad del encuentro yéndose al descanso igualados en 1. La diferencia la marcó con un parcial de 4-1 cerrando con un 5 a 2. Por el ganador el “hat trick” fue para Santiago Corrado, aportando en el global Lucas Benítez y Joel Díaz. Por los “colegiados” descontaron Juan Martínez y Gonzalo Flores.

Con un segundo tiempo superior a La masía, Estudiantes disputará una nueva final tras el 9 a 5 con un imparable Santiago Hernández que convirtió 5 goles. Al finalizar los primeros 20 minutos reglamentarios, el marcador quedó en tabla tras el 4-4. En el complementario el conjunto verde fue superior a su rival con un 5 a 1, con un global que favoreció a los San Luis y Santa María de Oro.

* Resultados – Semifinales

Partido 1

Indoor Alfa 5 (L. Benítez; S. Corrado x3; J. Díaz) vs. Juana Azurduy 2 (G. Florez. J. Martínez)

Partido 2

Estudiantes 9 (J. Altamirano; U. Díaz; S. Hernández x5; G. Maffeis x2) vs. La Masía 5 (L. Burna; J. Carriaga; T. Godoy; T. Panelo; J. Weiss )

* Final

Indoor Alfa vs. Estudiantes Cdia. (día y hora a definir)

La final es el único encuentro del Torneo Apertura que, en el caso de igualar en el marcador en el tiempo reglamentario se definirá en primera instancia con 2 alargues. Si la igualdad persiste se definirá desde el punto penal.

Por Fernando «Topo» De Gaetano