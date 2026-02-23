Fútbol: dos equipos del departamento Federación dentro de los semifinalistas de la Copa Entre Ríos Masculina

De todos ellos, el vigente campeón fue el único que alcanzó la clasificación en los 180 minutos regulares de la serie, en tanto que los tres restantes debieron recurrir a la tanda de penales para obtener el pase a la siguiente etapa.

De esta manera, en la siguiente fase, La Florida y Almagro protagonizarán una de las semifinales, en tanto que la otra llave la definirán Independiente y Juventud Urdinarrain.

Copa Federación:

Seis de las ocho llaves tuvieron definición y, por consiguiente, media docena de equipos ya están en cuartos de final: Lanús y Engranaje, ambos de Concepción del Uruguay, 1ro. de Mayo de Chajarí, Sarmiento de Crespo, Peñarol de Basavilbaso y Caballú de La Paz resultaron vencedores en sus respectivas series.

En Paraná, Libertad de Concordia derrotaba 1 a 0 a Peñarol y estiraba a 7 a 1 el resultado global, cuando el árbitro Ariel Godoy decidió suspender el encuentro, al considerar que no estaban dadas las garantías para darle continuidad al mismo.

Por su parte, el encuentro “de vuelta” entre Defensores de Nébel de Concordia y Arsenal de Viale aún no tiene día, hora y escenario confirmado para su disputa.

En síntesis, estos fueron los resultados, encuentro por encuentro, de todo el fin de semana:

Copa Entre Ríos

Deportivo San José 1 (1) – Almagro (Concepción del Uruguay) 0 (1)

Almagro se impuso por penales 4-2.

Cultural (Crespo) 1 (2) – La Florida (Chajarí) 1 (2)

La Florida se impuso por penales 4 a 3.

Independiente (Villa del Rosario) 4 (5) – Camba Cuá (Santa Elena) 2 (3)

Juventud Urdinarrain 1 (4) – Parque Sur (Concepción del Uruguay) 3 (4)

Juventud Urdinarrain se impuso por penales 5-4.

Copa Federación

Deportivo Urdinarrain 0 (2) – 1ro de Mayo (Chajarí) 0 (3)

Defensores de Nebel (Concordia) (4) – Arsenal (Viale) (0)

Día y horario a confirmar

Peñarol (Paraná) 0 (1) – Libertad (Concordia) 1 (7)*

Newell’s (Victoria) 0 (0) – Sarmiento (Crespo) 3 (6)

Lanús (Concepción del Uruguay) 5 (7) – América (Federación) 1 (3)

Peñarol (Basavilbaso) 3 (4) – Colegiales (Concordia) 1 (4)

Peñarol se impuso por penales 4-2.

El Porvenir (Santa Anita) 2 (3) – Caballú (La Paz) 1 (4)

Engranaje (Concepción del Uruguay) 0 (2) – Don Bosco (Paraná) 1 (1)

*Suspendido a los 45’ del Primer Tiempo. Resolverá el HTD.

**Entre paréntesis, figura el resultado global.

***En negrita, figuran los equipos clasificados a la final.

Fuente: FEF