Futbol femenino de Concordia, en marcha

El partido inaugural se desarrolló el sábado con la victoria como local del Olimpo 2 a 1 frente a Constitución. Ana López y Mónica Musetti consiguieron los tantos de las locales, mientras que Belén Rojas fue la autora del gol de «conti».

El domingo por la mañana en la cancha de Unión de Villa Jardín, las locales que volvieron a competir, empataron 1 a 1 ante Ferrocarril. Luz Almada puso en ventaja a las dueñas de casa mientras que Florencia Zabala convirtió el gol del empate para las ferroviarias.

También en domingo en cancha de Nebel se dio el puntapié oficial por parte de la doctora Graciela Díaz, primera Presidenta del Femenino y pionera en diagramar el fútbol para las mujeres en la ciudad hace casi una década y media en el 2012.

Posteriormente se llevó a cabo el partido entre las anfitrionas y Santa María de Oro que terminó 0 a 0 y a segunda hora, Estudiantes le ganó 2 a 0 a La Bianca con goles de Marisa Gómez y Soledad Prette.

Se espera que las chicas hagan un campeonato atractivo. Las mismas entrenan y juegan con muchas ganas, y tratan de hacer lo mejor posible en un espacio que se han sabido ganar. Esperemos también que la gente sepa valorar el esfuerzo y dedicación de las chicas y las acompañe en cada partido con el aliento, con su presencia para que las mismas puedan sumar aún más motivación cuando ingresan a los campos de juego. Desde la Liga quedaron satisfechos con la inauguración del torneo y más esperanzados están aún de que todo sea realmente como lo desean.

En las imágenes: la Dra. Díaz en el puntapié inicial y las todos reunidos en cancha de Nebel. Fotos Liga Concordiense de Fútbol.

Por Edgardo Perafan