Fútbol Femenino, El Olimpo y Las Santas dominan

En la cancha de las «diosas» se dio un partidazo que culminó 3 a 3 entre El Olimpo y Defensores de Nebel. Melina Falcón, Milagros Alanis y Priscila Sandiano convirtieron los goles para las dueñas de casa mientras que Nahir de León de penal en dos oportunidades y Belén Rougier anotaron para las de la «ribera».

Con este empate Olimpo sigue puntero con 10 unidades pero ahora con la compañía de Santa María de Oro que en el Justo Gamboa le ganó 2 a 1 a Ferrocarril. Fatima Areguatí y Rocío Severo marcaron para las «Santas» e Itatí Coceres fue la autora del tanto ferroviario.Por último en la ciudad satélite, Defensores de La Constitución venció 1 a 0 a La Bianca. El gol de las «peques» lo hizo Victoria Sosa.

Quedó a reprogramar el choque entre Unión y Estudiantes.

POSICIONES

El Olimpo 10 +4 Santa María de Oro 10 +4 Nebel 6 +3 Constitución 6 +1 Estudiantes 4 +1 Ferrocarril 3 -1 Unión 1 -4 La Bianca 0 -8.

Informe y foto: Liga Concordiense de Fútbol.