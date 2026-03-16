Fútbol femenino: Santa María de Oro de Concordia jugará la etapa final del torneo nacional

Las semifinales y la final se jugarán el 21 y 22 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, en la ciudad de Santa Fe.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, participó de la presentación oficial de la etapa final del certamen, realizada en la sala Mayo de la ciudad de Paraná.

La actividad contó con la presencia del secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; la presidenta del fútbol femenino del Consejo Federal de AFA, Paola Soto; el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y delegado de la Región Litoral Sur del Consejo Federal, Alejandro Schneider; y el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, quienes acompañaron el lanzamiento de la instancia decisiva del certamen.

Durante el acto, Uranga destacó el crecimiento que viene teniendo el fútbol femenino en todo el país y valoró especialmente la presencia de Santa María de Oro de Concordia, equipo que representará a Entre Ríos en la instancia decisiva del torneo.

«Es una gran satisfacción que un club entrerriano esté en esta etapa del certamen, porque refleja el trabajo que vienen realizando las instituciones y las jugadoras en nuestra provincia», expresó.

La instancia final del torneo se disputará el 21 y 22 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, donde se jugarán las semifinales y la final del certamen que en esta edición reunió a 122 clubes de diferentes puntos del territorio nacional.

El conjunto concordiense enfrentará en semifinales a Central Córdoba de Santiago del Estero, y el ganador disputará la final ante el vencedor del cruce entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Juventud Unida de Tandil.

De la presentación también participaron el secretario del Departamento Femenino del Consejo Federal, Claudio Yópolo; el coordinador del Departamento Femenino del Consejo Federal, David Forconi; la presidenta del Secretariado Femenino de la Liga Santafesina de Fútbol, Viviana Serudio; el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis; el presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña y secretario de la Federación Entrerriana de Fútbol, Alejandro Azzad; el subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli; y la concejal por Paraná, Fernanda Facello, entre otras autoridades.