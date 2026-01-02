Fútbol: Vélez se sumó a la puja por el concordiense Robertone

En esta oportunidad, hay dos claves que le permiten a la V Azulada ilusionarse con la vuelta del concordiense, pero también le apareció Independiente como competidor.

El equipo de Barros Schelotto ya tanteó la situación de Robertone. Desde el entorno del jugador reconocen la posibilidad de volver al país, ya que la última temporada del volante en Almería no fue muy positiva, ya que prácticamente no jugó.

Con 28 años y todavía varios años de carrera, Robertone se encuentra en una etapa justa para retornar al club que lo formó y liderar el proyecto. Un regreso que, en esta oportunidad, no es tan lejano, ya que hay dos factores que acercan los caminos de Robertone y Vélez.

Por un lado, Almería tomó la decisión de no venderlo ni cederlo a ningún equipo del fútbol español, por lo que la única opción que tiene es al exterior. Por otro, el conjunto indálico quiere desprenderse del argentino porque tiene uno de los salarios más elevados del plantel.

Vélez tendrá que competir con Independiente para hacerse con los servicios del nacido en Concordia. Es que el cuadro de Avellaneda ya se comunicó con el entorno del futbolista, debido a que fue uno de los pedidos principales de Gustavo Quinteros. Sin embargo, la principal traba para Independiente es económica, ya que la operación demandaría una importante inversión tanto en transferencia como en el salario.

De esta manera, el futuro de Lucas Robertone aparece como una de las novelas del mercado de pases de la Liga Profesional. Mientras Vélez corre con ventaja por el sentido de pertenencia, Independiente evalúa sus posibilidades financieras.

Lo cierto es que el Fortín sabe que necesita jerarquizar su plantel para volver a ser protagonista y concretar el regreso de Robertone podría ser el golpe de efecto que necesita para dar inicio a una nueva era en Liniers.