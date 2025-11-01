Gabriela Lena: “A mí no me molesta para nada que Federación sea cabecera del departamento”

“La verdad que no sé qué beneficios traería a Chajarí ser cabecera del departamento, así que es un tema que no nos preocupa a los vecinos”, expresó Lena.

Luego la diputada radical oriunda de Chajari, agregó que la actual situación tiene raíces históricas y que, en la práctica, Chajarí ya concentra gran parte de la actividad institucional del departamento.

“Que Federación sea la cabecera es una cuestión histórica. Además, hoy Chajarí tiene mayor cantidad de habitantes, mayor actividad económica y la mayoría de los organismos provinciales funcionan aquí, salvo la Jefatura de Policía”, explicó.

En ese sentido, Lena remarcó que el eventual cambio de cabecera “no modificaría en nada” la vida institucional ni económica de su ciudad.

“No sé en qué podría mejorar o afectar a Chajarí que sea capital del departamento o que esté dividido. Me parece que es un tema que deben definir los vecinos de Federación. A nosotros no nos cambiaría la situación”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora consideró que este tipo de debates no forman parte de las prioridades actuales de la región, “Sinceramente, no es un tema que hoy preocupe demasiado a los vecinos del departamento. Hay otras cuestiones más urgentes que atender.”

Cabe mencionar que la iniciativa del concejal Pedro Flores generó repercusiones políticas y sociales en ambas ciudades, aunque, según pudo saber 7Paginas, no existe por el momento ningún proyecto formal en la Legislatura que promueva el traslado de la cabecera departamental.