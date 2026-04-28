Gabriela Lena apuntó contra el PJ por el suicidio en Entre Ríos: “Durante 20 años miraron para otro lado”

Tras la exposición del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, ante la Cámara de Diputados, la diputada provincial Gabriela Lena realizó un duro análisis sobre la situación de la salud mental en Entre Ríos. Para la legisladora, la gravedad de los datos presentados —una tasa de mortalidad de 13,5 cada 100.000 habitantes— exige hablar con «memoria» sobre cómo se llegó a este escenario.

«Entre Ríos no llegó a esta situación de un día para el otro. Durante 20 años el peronismo gobernó la provincia y no construyó una política pública sostenida, territorial y eficaz para abordar la salud mental», afirmó Lena, quien acusó a la gestión anterior de haber subestimado o fragmentado la problemática durante décadas.

Números que «duelen»

Lena calificó de «dolorosos y contundentes» los datos que arrojan que, entre julio de 2023 y febrero de 2026, se notificaron 841 intentos de suicidio en efectores públicos, con un impacto alarmante en la juventud.

«Estos números no pueden ser usados para la especulación política, pero tampoco se puede permitir que quienes gobernaron dos décadas sin dar respuestas ahora pretendan pararse como fiscales», señaló la diputada, vinculando directamente los indicadores actuales con la falta de presupuesto y prevención de los años anteriores.

«Una decisión política concreta»

La legisladora de Juntos por Entre Ríos destacó que la actual administración provincial ha tomado un rumbo diferente. Resaltó la reglamentación de la Ley Provincial 10.605 (de adhesión a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio) como un hito para ordenar la respuesta estatal.

«Por primera vez se está ordenando una política pública seria. El 8,40% del presupuesto de Salud destinado a salud mental para 2026 no es un gesto: es una decisión de gobierno», subrayó Lena, diferenciando esta inversión de lo que llamó el «oportunismo legislativo» de la oposición.

Respuesta articulada

Finalmente, Lena puso en valor el trabajo de fortalecimiento de la red pública de salud mental y la articulación con Educación, municipios y organizaciones sociales. «La salud mental se resuelve con Estado presente e inversión. El PJ tuvo 20 años para hacerlo y no lo hizo. Nosotros no vamos a esconder el problema: lo vamos a enfrentar», concluyó.

Redaccion de 7Paginas