Gabriela Lena desmintió denuncia penal en su contra y aseguró: “No tengo nada para esconder”

Ante esta situación, Lena salió al cruce y desmintió la información: “No encontré registro alguno sobre la supuesta denuncia presentada en mi contra. En mi escribanía se presentó un hombre de República Dominicana, quien pidió realizar un poder para que un matrimonio de Villa del Rosario se hiciera cargo de sus dos hijas mientras él salía del país”.

En esa línea, la diputada aclaró: “El poder no tiene nada que ver con una guarda judicial ni con una adopción. Yo tengo la tranquilidad de que no hice nada fuera de la ley. Esto está permitido por el Código Civil y Comercial de la Nación y no hay ninguna ilegalidad”.

Consultada sobre el trasfondo de las acusaciones, señaló: “Entiendo el momento político, pero tengo la tranquilidad de haber actuado correctamente. Si llega a existir una denuncia penal, me presentaré ante la Justicia como corresponde y como siempre lo he hecho”.

Lena agradeció además el apoyo recibido en estos días: “Yo no tengo absolutamente nada para esconder y valoro los gestos de cariño que me dieron la fortaleza para afrontar estas cosas que son mentira”.

Finalmente, envió un mensaje contundente: “Si lo que quisieron hacer es callarme o frenarme, no lo van a lograr. Voy a seguir trabajando por la gente y ejerciendo mi profesión con dignidad, como siempre lo hice. Esto no me va a detener en mi función”.

