Gabriela Lena impulsa declarar Monumento y Patrimonio Arquitectónico Provincial a la histórica una estancia del departamento Federación

Según explicó la legisladora, la iniciativa contempla que el Estado provincial arbitre los medios necesarios para garantizar la protección, conservación y mantenimiento del predio y de los edificios que conforman el casco histórico de la estancia. Además, se busca promover su difusión, investigación y valorización, fomentando su conocimiento a nivel educativo, cultural y turístico.

“Construida en 1876 por el inmigrante italiano Silvestre Ravena, esta edificación de estilo colonial ha sido testigo de transformaciones significativas en la región, desde la llegada de los inmigrantes italianos en 1935 hasta su actual estado de conservación”, destacó Lena en los fundamentos del proyecto.

La diputada subrayó que la estancia no solo se destaca por su valor arquitectónico, sino también por su contribución al desarrollo de la comunidad local. En sus primeros años, el lugar funcionó como centro de actividades sociales y culturales, albergando la primera escuela de la zona y convirtiéndose en un punto de encuentro para los habitantes del lugar.

“Su entorno natural y su arquitectura única la convierten en un atractivo para el turismo cultural y educativo, ofreciendo una ventana al pasado y una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la sociedad entrerriana”, señaló la legisladora.

No obstante, Lena advirtió que la Estancia La Florida enfrenta serios desafíos relacionados con su conservación. La falta de protección legal y los efectos del paso del tiempo amenazan su integridad estructural.

“Es imperativo que el Estado provincial asuma un rol activo en su preservación. Declararla Monumento Histórico y Patrimonio Arquitectónico Provincial no solo es un acto de justicia histórica, sino también una inversión en el futuro cultural de Entre Ríos”, afirmó.

La diputada agregó que esta medida permitirá implementar políticas públicas de conservación y difusión, además de aprovechar su potencial como recurso educativo y turístico, fortaleciendo la identidad regional y fomentando el desarrollo local sostenible.

Finalmente, Lena recordó que este proyecto fue impulsado originalmente por el senador Rubén Dal Molín, quien lo presentó en la Cámara Alta, donde obtuvo media sanción. Ahora, se espera su tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados para concretar el reconocimiento oficial de esta joya patrimonial del norte entrerriano.

Con informacion de prensa diputada Lena

Redaccion de 7Paginas