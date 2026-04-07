Gabriela Lena propone que todos los estudiantes entrerrianos visiten las áreas protegidas de la provincia

Con el objetivo de democratizar el acceso al patrimonio natural y fortalecer la conciencia ecológica desde las aulas, la diputada provincial Gabriela Lena (UCR-JxER) presentó un proyecto de Ley para institucionalizar el Programa Provincial de Visitas Educativas a Áreas Naturales Protegidas.

La propuesta, según lo informado a 7Paginas, busca que el contacto directo con el ambiente deje de ser una excepción y se convierta en una herramienta pedagógica central. «Buscamos asegurar que todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica, puedan acceder a estas experiencias formativas», destacó Lena en los fundamentos del proyecto.

Gratuidad y apoyo a escuelas vulnerables

El proyecto establece que el ingreso a las áreas naturales protegidas será totalmente gratuito para estudiantes, docentes y acompañantes de establecimientos públicos y privados de todos los niveles, incluyendo la educación especial y rural.

Uno de los puntos más destacados es la creación de un subsidio provincial destinado a cubrir, total o parcialmente, los costos de traslado. Este beneficio tendrá prioridad para las escuelas rurales, aquellas insertas en contextos vulnerables o establecimientos que no hayan podido realizar visitas en el último tiempo, eliminando así la barrera económica que suele impedir estos viajes.

Desconexión tecnológica y aprendizaje vivencial

La iniciativa de la legisladora también pone el foco en el bienestar emocional. El programa fomenta actividades que prescindan del uso de dispositivos tecnológicos, buscando fortalecer la atención plena y el vínculo real con el entorno natural.

En esa dirección Lena dijo que, estas visitas «permiten un aprendizaje vivencial» que ayuda a comprender de forma práctica la biodiversidad y los procesos ecológicos que atraviesan a nuestra provincia.

Coordinación y plazos

Para llevar adelante esta logística, el Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de Ambiente trabajarán de forma conjunta. Se prevé la capacitación de docentes y la disposición de guardaparques y guías especializados para acompañar los recorridos.

Entre los destinos clave que integran este sistema se encuentran el Parque Escolar Rural «Enrique Berduc», el Parque Natural Provincial «Islas y Canales Verdes del Río Uruguay», además de diversas reservas municipales y Sitios Ramsar de incalculable valor.

Finalmente, el proyecto contempla una implementación gradual en un plazo de tres años. Este periodo permitirá adecuar la infraestructura necesaria en las reservas y garantizar que el flujo de visitantes no afecte la preservación de los ecosistemas, asegurando que el programa sea sostenible tanto educativa como ambientalmente.