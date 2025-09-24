Gabriela Lena trató de “mamarracho” a Marcelo Casaretto y lo acusó de “vivir del Estado sin trabajar”

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Lena cuestionó los dichos y publicaciones de Casaretto y apuntó, “Ahora resulta que viajás todas las semanas a Buenos Aires… ¿Será con lo que te paga Guillermo Michel, para elucubrar la montaña de pavadas que te mandan a decir?”.

La legisladora también salió al cruce de los planteos del ex diputado sobre contratos:

“Te veo muy preocupado y lo celebro; lástima que no te ocupaste de denunciar el festival de contratos truchos de Beto Bahl (tu candidato) y Bordet. En la gestión de Frigerio se bajó 70% el presupuesto destinado a asesorías de las Cámaras, y los que tienen contrato trabajan para la provincia. En la gestión de ustedes se la afanaron toda. Y está probado por la Justicia”.

Críticas por transparencia y gestión

Lena sostuvo que Casaretto no está en condiciones de “dar lecciones” de transparencia ni de gestión, “Vivís de la peor política y de la rosca, y cuando te toca rendir cuentas te escondés detrás de chicanas mediáticas”.

Con tono contundente, la diputada le pidió que deje de “vivir del Estado sin trabajar”, “Ponete a laburar dignamente. Por si fuera poco intentaste dejar en planta de Iapser y de Enohsa a tus familiares”.

De esta manera, Lena marcó un fuerte contrapunto con Casaretto en el marco de la discusión política y mediática en Entre Ríos, defendiendo la actual gestión provincial y apuntando contra lo que consideró “operaciones mediáticas” del ex legislador.

Redaccion de 7Paginas