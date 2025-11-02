Gadea: ““A los que confiaron en Javier Milei, les digo que ese voto de esperanza se va a ver reflejado en resultados concretos”

Durante la entrevista, Gadea sostuvo que la implementación de la boleta única de papel fue un avance significativo en el sistema electoral entrerriano. “Vino para quedarse. Es un sistema transparente, eficiente y que refleja con precisión la voluntad del votante”, afirmó. Además, consideró que algunas confusiones detectadas en la votación se debieron “a la falta de experiencia con este nuevo mecanismo”, aunque destacó que “la jornada fue ejemplar”.

Respecto del escenario político nacional, Gadea aseguró que el resultado electoral representa un respaldo claro al rumbo del gobierno de Milei. “El pueblo habló en las urnas y pidió profundizar el cambio. El modelo anterior fracasó. Tenemos que avanzar hacia un Estado más chico, eficiente y con menos impuestos”, subrayó.

El dirigente libertario también defendió la reforma laboral que impulsa el oficialismo, al afirmar que “no va a perjudicar a ningún trabajador” y que su objetivo es “formalizar el empleo y aliviar la carga sobre las pymes”. Según Gadea, “se ha intentado demonizar la reforma, pero está pensada para mejorar las condiciones tanto de los empleados como de los empleadores”.

Consultado sobre las críticas de sectores opositores que aseguran que el Gobierno “vive con la plata de los demás”, Gadea fue categórico: “Eso es falso. Hoy la Argentina tiene superávit fiscal. Todo el financiamiento externo se utiliza para pagar deudas heredadas, no para gastar más”.

En otro tramo de la entrevista, Gadea expresó su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio y al intendente de Concordia, Francisco Azcue, asegurando que “acompañan las políticas de orden y racionalidad del Gobierno nacional”. También consideró que La Libertad Avanza “se consolida como un partido fuerte, con dirigentes comprometidos y proyección a futuro”.

Finalmente, dejó un mensaje a los votantes:

“A los que confiaron en Javier Milei, les digo que ese voto de esperanza se va a ver reflejado en resultados concretos. Estamos saliendo de la decadencia con esfuerzo, pero con rumbo firme. A no bajar los brazos y a seguir acompañando este proceso de transformación”.

Con un tono optimista, Gadea cerró su participación asegurando que “la gente ya no se deja confundir por las chicanas del peronismo ni por el periodismo mercenario”, y reafirmó que “la verdadera batalla es cultural: cambiar la forma de pensar y apostar definitivamente por la libertad”.