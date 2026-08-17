Gadiel Vallejos, el atleta concordiense que partió rumbo a Estados Unidos para cumplir un nuevo sueño

“¡Volá alto mi niño, volá fuerte!”, fueron algunas de las palabras con las que el papá de Gadiel Vallejos despidió públicamente a su hijo, quien emprendió viaje rumbo a Estados Unidos para comenzar una nueva etapa de su vida.

La despedida en el aeropuerto estuvo marcada por la emoción. Para la familia, no se trató solamente de decir adiós, sino de acompañar a Gadiel en el comienzo de un camino que representa años de esfuerzo, entrenamiento y perseverancia.

En su mensaje, su papá recordó todo lo que el joven tuvo que atravesar para llegar hasta este momento y destacó especialmente su disciplina y su determinación. “Tanto luchaste, tanto corriste, tanta disciplina, tan tozudo. Esa fuerza que te trajo hasta acá, seguirá allá con vos”, expresó.

Gadiel deja atrás Concordia, su familia, sus afectos y una etapa vinculada a su niñez y adolescencia para instalarse en Estados Unidos, donde el College Ranger Texas le abrió las puertas para que pueda continuar desarrollándose tanto en el ámbito atlético como en el académico.

“Dejás nuestro nido y el College Ranger Texas, tu nueva casa y hogar, la que te abrió las puertas creyendo en vos, te espera para que sigas tu carrera atlética y académica”, escribió su papá.

La familia también quiso reconocer a todas las personas que acompañaron a Gadiel durante este proceso. Entrenadores, amigos, allegados y quienes de distintas maneras aportaron para que el joven pudiera alcanzar esta oportunidad fueron parte de un camino que hoy desemboca en un nuevo desafío.

El mensaje también tuvo un fuerte componente familiar y de fe. “Acá quedamos lagrimeando tus afectos, tu niñez y adolescencia, pero convencidos que tus sueños se hacen realidad”, expresó su papá, quien además agradeció a Dios por haber acompañado a su hijo hasta este momento.

Como despedida, eligió compartir una estrofa de una canción que, según contó, muchas veces escucharon juntos mientras compartían momentos familiares. Las palabras hablan de llevar consigo el amor de la familia, la fortaleza para enfrentar las dificultades, la solidaridad, el respeto y la lealtad.

Ahora, Gadiel comienza una nueva historia lejos de casa, pero llevando consigo el respaldo de su familia y de todas las personas que fueron parte de su recorrido.

“¡Dios te bendiga hijo!”, fue el deseo final de su papá, su mamá y su hermana Tiara.

Desde Concordia, su familia lo despide con lágrimas, pero también con la certeza de que aquel niño que un día comenzó a correr hoy emprende un viaje mucho más grande: el de perseguir sus sueños en Estados Unidos sin olvidar nunca de dónde viene.

Por Exequiel Bond