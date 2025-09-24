Gaillard advirtió: “El supuesto salvataje de Milei nos hunde a todos los argentinos”

La diputada nacional Carolina Gaillard (UxP–Entre Ríos) en una nota consignada a 7Paginas, cuestionó duramente las negociaciones que el presidente Javier Milei mantiene con su par estadounidense Donald Trump respecto a eventuales préstamos financieros.

La legisladora, que actualmente es candidata a senadora nacional por la lista Ahora 503, sostuvo que cualquier endeudamiento externo debe contar con la aprobación del Congreso de la Nación, tal como lo establece la Constitución.

“Ese salvataje del que tanto se habla no es para la Argentina, es para Milei. A los argentinos nos hunde”, remarcó Gaillard, quien acompañó con su firma el proyecto de resolución presentado este martes por el diputado nacional Máximo Kirchner para exigir que el Ejecutivo respete el procedimiento constitucional.

“Nulo de nulidad absoluta”

Gaillard recordó que la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad exclusiva de autorizar empréstitos y que cualquier intento de eludir ese mandato carece de validez legal.

“Cualquier préstamo o acuerdo que no pase por el Congreso será nulo de nulidad absoluta. No se puede seguir gobernando a espaldas de la institucionalidad”, advirtió.

Defensa de la soberanía

Finalmente, la diputada entrerriana alertó sobre las consecuencias que este tipo de compromisos financieros puede generar a largo plazo:

“Tenemos un presidente que parece dispuesto a entregar lo que sea con tal de salvarse él, aunque eso implique hipotecar el futuro del país. Tenemos que preservar nuestros recursos naturales y defender nuestra soberanía”, concluyó.