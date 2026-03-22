Gaillard apuntó contra el Consejo Provincial del PJ: “Son unos cagones y pusilánimes serviles al poder”

El conflicto se profundizó tras la reunión de autoridades partidarias realizada este jueves, donde —según la dirigente— avanzaría un proceso de expulsión en su contra y también contra Carina Domínguez, actual vicepresidenta segunda del partido.

Cabe recordar que ambas ya habían sido desplazadas de sus cargos dentro del Consejo Provincial en noviembre pasado, en una decisión que marcó un quiebre en la vida interna del justicialismo entrerriano. En aquel momento, la sanción se basó en que las dirigentes habrían participado en espacios electorales por fuera de la estructura oficial del PJ.

Un descargo sin filtros

Tras conocer el avance del proceso en el Tribunal de Disciplina, Gaillard difundió un comunicado con fuertes términos, donde cuestionó el accionar de la conducción partidaria y denunció una supuesta maniobra política.

“Son unos cagones y pusilánimes serviles al poder”, expresó la ex legisladora, en uno de los tramos más duros de su descargo.

En ese sentido, planteó que existe un tratamiento desigual dentro del partido, señalando que mientras se impulsa su expulsión, no se avanzó de la misma manera en el caso del ex senador Edgardo Kueider.

“Hace más de un año que el Tribunal de Disciplina no se reunió para tratar su expulsión y ahora, de manera llamativa, se activa para sancionar a quienes pensamos distinto”, cuestionó.

Críticas al rumbo del partido

Gaillard también apuntó contra lo que definió como un intento de disciplinamiento interno, advirtiendo que la actual conducción no tolera disidencias.

“El que alza la voz se lo castiga, el que quiere ampliar participación se lo expulsa”, sostuvo, al tiempo que defendió su trayectoria política y su posicionamiento dentro del peronismo.

Además, rechazó la idea de un “peronismo edulcorado” y reivindicó una postura más confrontativa frente al poder político, en un contexto donde el partido busca reorganizarse de cara a los próximos desafíos electorales.

Repercusiones y clima interno

El conflicto generó repercusiones dentro del espacio, con sectores del peronismo que manifestaron su respaldo a Gaillard y Domínguez, especialmente desde agrupaciones vinculadas a la militancia femenina.

Mientras tanto, el proceso disciplinario continúa su curso y se espera que ambas dirigentes presenten sus descargos formales ante el tribunal partidario.

La situación deja expuesta una profunda fractura en el PJ entrerriano, en un escenario donde las disputas internas vuelven a ocupar el centro de la escena política provincial.